El canvi de tarifa multiplica per dos l’ocupació de l’aparcament Torroja de Tarragona

El canvi de tarifa ha multiplicat i doblat l’ocupació a l’aparcament del passeig Torroja de Tarragona. Segons dades de l’EMT, el juny de l’any passat l’ocupació mitja va ser del 24,54% i enguany ha sigut de més del 51%, un cop el preu va canviar a un euro.

«Amb aquesta mesura volem donar valor a l’aparcament Torroja com a infraestructura estratègica per a la mobilitat del centre històric, reduir la pressió de vehicles als carrers i millorar la convivència entre vianants i cotxes», explica Sonia Orts, consellera de Mobilitat.

5 dies al 100%

De fet, en aquest mes de juny per primer cop s’ha omplert al complet l’ampliació del pàrquing en cinc dies. El percentatge d’ocupació màxima s’ha situat sobre el 86 per cent.

«Aquest nou model tarifari també respon a una voluntat clara de millorar la mobilitat i, sobretot, de facilitar la vida als veïns i veïnes de la Part Alta. Per això, hem establert una tarifa especial per a vehicles amb condició de resident. Això suposa una millora important respecte al model anterior», afegeix Orts.

El mes de maig també es va registrar un gran augment de vehicles a l’aparcament. D’una ocupació mitja del 24,94% l’any passat, enguany ha arribat gairebé al 45%.

Subvenció salvada

El consistori va rebre un ajut d’1,2 milions d’euros de la Unió Europea per a construïr l’ampliació de l’aparcament. Per la baixa ocupació que hi havia els darrers mesos, la subvenció europea estava en perill.

«Sabíem que calia fer-ho bé, perquè ens hi jugàvem molt: qualsevol decisió precipitada podia posar en risc les dotacions econòmiques vinculades als Fons Next Generation, i això no ens ho podíem permetre», conclou la consellera de mobilitat del consistori. Amb les obres, es va sumar 185 noves places que fan que l’aparcament arribi a les 325. S’inclouen places per a vehicles elèctrics.