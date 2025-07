Red Antiracista denuncia la «persecució policial al col·lectiu ‘top manta’»

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Red Antiracista de Tarragona va organitzar ahir dimecres una roda de premsa al Casal Popular Sageta de Foc per denunciar «la criminalització dels manters» i la «persecució policial» que pateixen arreu del Camp de Tarragona.

Sota el lema «Avui com ahir, no passaran!», l’organització va presentar un comunicat públic en què mostraven preocupació per «l’augment dels operatius de caràcter policial en contra del col·lectiu de treballadors ambulants del Camp de Tarragona, especialment als municipis de Salou i Cambrils».

Les protestes van esclatar arran del macrooperatiu policial del passat 17 de juny a Salou contra els manters, que va acabar amb 19 detinguts —tots ells van acabar en llibertat. L’organització afirma, però, que aquest «no és un fet aïllat» sinó que és «símptoma del racisme estructural» i de «persecució sistemàtica». Red Antiracista va assenyalar també als mitjans de comunicació pel «profund mal que pot provocar la difusió de notícies enganyoses».

Amb tot, les organitzacions socials que signen el manifest demanen que s’acabin immediatament els operatius policials «de caràcter intimidatori i racista» i que «s’obri una taula conjunta de diàleg entre els manters, les Ajuntaments i organitzacions de drets humans».

A més, pel que fa al tractament informatiu, exigeixen «que tant mitjans com institucions públiques escoltin les veus dels manters i els tinguin en compte com a subjecte polític» i una «rectificació pública per part dels mitjans que han contribuït a difondre discursos racistes».