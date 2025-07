La Guardia Urbana de Tarragona inaugura la nova galeria de tir

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana ja té a punt la galeria de tir, ubicada al soterrani de la comissaria del carrer de l’Arquebisbe Pont i Gol. Aquest migdia l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha inaugurat oficialment aquest nou equipament del qual n’ha destacat que «és una eina estratègica per a la formació contínua dels agents».

Durant la visita a les instal·lacions, Viñuales ha recordat que «la galeria de tir era molt necessària i amb la seva construcció es dona solució a una demanda que fa temps que reclamava l’organització» i també ha afegit que «és important invertir en infraestructures formatives que ens permetin preparar operativament els nostres agents i reforçar més la seguretat ciutadana».

L’Ajuntament ha recepcionat l’obra d’aquest equipament que aquesta setmana ja entrarà en funcionament. Amb aquesta inauguració, el govern municipal reafirma el seu compromís amb la professionalització, l’eficàcia i la seguretat pública.

El projecte es va licitar per un import de 203.951,55 euros (IVA inclòs) a l’empresa Couvert Intelligent Security Systems SA, que ha estat l’encarregada de construir aquest equipament que compta amb una galeria de 40,3 m de llarg per 6 m d’ample i una distància de 25 m entre els blancs i els tiradors. L’espai està totalment insonoritzat, té una zona freda per a la manipulació de les armes i un sistema d’extracció de fums, entre altres.

La inauguració de la galeria de tir és un pas important perquè fins ara els agents s’havien de desplaçar a fer pràctiques de tir a altres instal·lacions alienes al cos. Ara aquest equipament estarà disponible a les mateixes dependències policials.