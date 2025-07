Family Parc obrirà avui a les nou del matí amb o sense llicència

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

Family Parc va rebre ahir al migdia un requeriment de l’Ajuntament de Tarragona per unes deficiències de caràcter constructiu. Segons apunten fonts consistorials, aquestes «no són greus», però l’empresa ha de fer les modificacions corresponents i «acreditar» aquests canvis perquè els tècnics municipals puguin expedir la llicència de primera ocupació parcial i la d’activitat, imprescindibles per poder començar a operar. Tot apunta que el centre comercial no podrà comptar amb els permisos necessaris per inaugurar les instal·lacions avui a les nou del matí, tal com s’havia previst, ja que la tramitació podria allargar-se uns dies.

No obstant això, la promotora del projecte —Family Cash— ho té clar: el complex s’obrirà al públic aquest dijous amb o sense llicència. «L’Ajuntament va fer una visita d’obres el dilluns i ens van comunicar, de forma verbal, que havíem de fer algunes mesures correctives. Dimarts, les vam dur a terme, però no va ser fins ahir que vam rebre el requeriment formal i, a la nit, vam enviar l’informe amb totes les correccions fetes», apunten des de la companyia.

Tot i que encara falta que el consistori ho validi, la firma considera que «està tot en regla». Per això, descarten ajornar la posada en marxa del nou centre comercial, que ha suposat una inversió de 14 milions d’euros i ha contractat ja 200 persones. «Sempre hem respost als requeriments de les administracions», remarquen. L’empresa apunta que, aquest cop, només han hagut d’arreglar «qüestions menors», com «habilitar una tanca» o «col·locar unes xapes en uns accessos».

En les darreres setmanes, s’han generat dubtes sobre l’obertura d’aquest complex pels escrits que BIC Iberia va fer arribar a l’Ajuntament, la Generalitat i, fins i tot, la Fiscalia. L’empresa de bolígrafs i encenedors demanava aturar la inauguració del centre comercial perquè està dins de la seva franja de seguretat, en zona de risc químic. Tot i que el consistori va aturar la tramitació de la llicència de primera ocupació de Family Parc el 27 de juny, va acabar aixecant la suspensió aquest dilluns perquè «no hi ha cap argument jurídic» per frenar-ho. Aquell mateix dia es va produir la visita d’obres on es van detectar les deficiències constructives.

L’aval dels Bombers

En paral·lel al requeriment de l’Ajuntament, el cos de Bombers de la Generalitat va emetre ahir un informe favorable del nou complex comercial en matèria de prevenció d’incendis, document indispensable per poder tenir la llicència d’activitat. Després d’una primera resolució negativa, l’ens autonòmic va obligar a realitzar algunes modificacions a l’empresa, que, el 5 de juny, va enviar un document amb totes les modificacions. El centre comercial de l’N-340 pretén obrir les portes, tot i no tenir aquests permisos. En cas que sigui així, el consistori podria enviar un requeriment perquè tanquin el recinte.