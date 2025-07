Els preus del lloguer a Tarragona han pujat un 29% en l’últim any, la capital que més ho fa a l’Estat

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Els preus del lloguer a la ciutat de Tarragona han pujat un 16% en el primer semestre d’enguany, segons dades del portal especialitzat pisos.com. Si s’analitza la variació interanual, els habitatges tarragonins han augmentat més d’un 29% les seves tarifes d’un any a un altre. Aquest increment la situa com la capital de província espanyola on més han crescut els lloguers.

Tot i això, sempre segons les dades del portal, el metre quadrat a Tarragona és el més econòmic de les quatre capitals de província de Catalunya, situant-se en els 7,35 euros per m2. A Lleida capital l’últim mes el metre quadrat ha tingut un cost de 7,69 euros i a la ciutat de Girona s’ha situat en els 12,80 euros.

Davant aquesta situació, el Servei Municipal de l’Habitatge (SMHAUSA) ha rebut centenars de sol·licituds de tarragonins per a accedir a ajudes per a pagar el lloguer. És el cas del Bo de Lloguer Jove, un ajut de fins a 250 euros per a persones menors de 35 anys. SMHAUSA ha rebut 572 sol·licituds i ja se n’han tramitat 194. A banda, en les últimes setmanes a SMHAUSA s’han obert altres convocatòries per a diferents ajudes.

Diferents ajudes

És el cas de les subvencions per al pagament del lloguer o preu cessió d’habitatge o habitació per persones joves fins a 35 anys. La convocatòria finalitza demà a les 14:00 hores. D’altra banda, també s’han obert els ajuts per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, que acabarà el 30 de setembre.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones sol·licitants que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les que les obres de reforma beneficiïn directament. Els ajuts són de fins a 4 mil euros per habitatge.

Primer habitatge

Més enllà, s’han obert els ajuts en forma de préstecs, del Fons Públic d’Emancipació, per facilitar l’accés al primer habitatge en propietat a persones joves. El termini de sol·licitud acaba quan s’exhaureix la dotació pressupostària assignada a la convocatòria. Aquest ajut es gestiona des de la Generalitat.