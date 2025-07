Tres projectes de recerca de la URV obtenen la beca Marie Curie de la UE

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Universitat Rovira i Virgili ha aconseguit, per primera vegada a la seva història, tres beques Marie SkłodowskaCurie Actions (MSCA) en una mateixa convocatòria del programa Horitzó Europa. Aquests ajuts són el principal instrument de la Unió Europea per donar suport a la formació i el desenvolupament professional del personal investigador. Finançades pel Programa Horitzó Europa, promouen programes de doctorat d’excel·lència i projectes postdoctorals individuals i col·laboratius. El seus objectius passen per dotar el personal investigador de nous coneixements i habilitats, així com de mobilitat internacional, interdisciplinària i intersectorial.

Un dels projectes becats és BEAKS. Aquest, liderat per Case Vincent Miller i supervisat per Jordi Marcé-Nogué, consisteix en l’estudi dels becs dels ocells amb l’objectiu de predir trajectòries evolutives futures dels becs en resposta al canvi climàtic i identificar espècies clau per a la conservació.

ACORN-PURM ha estat un dels altres projectes seleccionats. Victoria Oguntosin, sota la supervisió de Domènec Puig, desenvoluparà un sistema de rehabilitació de membres superiors de nova generació, aprofitant el control adaptatiu de robots tous i l’aprenentatge automàtic per oferir una teràpia personalitzada segons les necessitats de cada pacient. ACORN-PURM aspira a una recuperació entre un 10% i un 15% més ràpida i completa que l’estàndard.

Finament, l’altre projecte que obtindrà aquest finançament és COSTI. Amb Livia Motterle com a investigadora i Jordi Roca Girona com a supervisor, té com a objectiu principal promoure respostes equitatives a les necessitats dels estudiants que treballen en la indústria del sexe a les universitats espanyoles i italianes. COSTI busca mapejar el fenomen, comprendre les motivacions dels estudiants i els factors que contribueixen al seu estigma institucional, i cocrear recomanacions per prevenir la discriminació dins la comunitat acadèmica.