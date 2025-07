Reus i Valls tenen una proporció de treballadors tecnològics més alta que Tarragona

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

L’ocupació tecnològica al Camp de Tarragona creix, però deixa encara molts reptes al davant. Aquesta és una de les conclusions del segon monogràfic del 2025 de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URV, centrat en la capacitat de les comarques tarragonines per crear llocs de treball en sectors del coneixement i la tecnologia.

Segons les dades analitzades per l’informe, Tarragona és la catorzena província espanyola amb major pes d’ocupació tecnològica amb un 6,17%. Aquest fet situa la demarcació per davant de Girona (5,30%) i Lleida (3,61%), però l’allunya de Barcelona (10,26%) que ocupa la tercera posició al rànquing estatal.

De fet, el document assenyala una «forta polarització» entre les regions més tecnològiques i les que ocupen les places més baixes del rànquing. En l’àmbit municipal aquesta disparitat és «encara més acusada», sent quatre grans ciutats –Madrid, Barcelona, Sevilla i Saragossa– les que concentren vora un terç dels ocupats.

Al Camp de Tarragona destaquen percentualment les ciutats de Tarragona, Reus i Valls. Per una part, la capital de la demarcació concentra el nombre més gran de treballadors tecnològics amb 4.689 ocupats. Aquests es dediquen principalment a la indústria química, les activitats de programació i les tasques de recerca.

No obstant això, percentualment Tarragona només té un 5,09% dels ocupats totals en l’àmbit tecnològic. Per contra, a Reus hi ha vora la meitat d’afiliats, però representen un 6,59% del total. De la mateixa manera, Valls registra només 1.105 treballadors tecnològics, però aquests són un 8,90% del total, sent el municipi amb un major pes percentual. En aquestes dues ciutats també té un pes notable la fabricació de vehicles.

Segons els responsables de l’estudi, els bons números de Reus es deuen a una estratègia de diversificació en sectors tecnològics que s’ha dut a terme durant els darrers anys. Els investigadors apunten que Tarragona hauria de fer una acció similar per «atreure empreses i retenir el talent local».

Poca intensitat tecnològica

Una altra de les qüestions destacables de l’informe és el baix percentatge d’ocupació que presenta Tarragona en les indústries d’alta intensitat tecnològica. Aquest terme es refereix a empreses com les farmacèutiques o la fabricació de productes informàtics, on Tarragona representa menys d’un 2% català. Per contra, la demarcació mostra un paper destacable en les indústries d’intensitat mitjana, com la química (11,13 de Catalunya) o l’automòbil (6,6% de Catalunya).

Si entrem al detall, es pot observar que la ciutat de Reus lidera l’ocupació en els sectors d’alta intensitat, amb prop de la meitat dels treballadors de la regió, mentre que la ciutat de Tarragona registra una xifra ínfima en aquest àmbit. La capital del Baix Camp també lidera la indústria de mitjana-alta intensitat, mentre que la capital del Tarragonès només destaca en els serveis de coneixement i tecnologia avançada.

La demarcació també destaca en els àmbits específics de les telecomunicacions (6,07%) i la recerca de desenvolupament tecnològic (7,88%). No obstant això, hi ha una activitat molt reduïda en altres serveis com la producció audiovisual (0,76%) o les tecnologies de la informació (2,17%).