Retiren més de 2.000 quilos de deixalles de la Punta del Miracle després del Concurs de Focs

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Al llarg de 3 dies, els equips de treball de la Fundació Onada, la Fundació Estela i la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tarragona han recollit més de 2.000 quilos de deixalles -entre restes de pirotècnia, cartrons, llaunes, plàstics i vidres– de la zona de la Punta del Miracle de la capital tarragonina després de la 33è edició del Concurs Internacional de Focs Artificials de la ciutat. El personal ha treballat per fer una recollida selectiva dels residus a tota la zona del Fortí de la Reina, el Fortí Sant Jordi i els jardins del Passeig Marítim Rafael Casanova.

Per segon any consecutiu, Endesa participa en aquest esdeveniment amb la promoció de projectes de sostenibilitat mediambiental que faciliten la inclusió social i laboral per a col·lectius amb especial vulnerabilitat del territori. En aquesta ocasió s’ha col·laborat amb la Fundació Privada Onada que treballa en la inclusió laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental en l’àmbit territorial de la comarca del Tarragonès.

Es consolida l’Espai Inclusiu

Durant 4 dies, més de 50.000 espectadors van gaudir de l’exhibició de llum i foc que va cloure diumenge passat amb l’entrega de premis. En aquesta edició, i en col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona, Endesa ha consolidat l’Espai Inclusiu per a persones amb diversitat funcional del territori amb la Fundació Estela, Todos En Azul i Aspercamp. Un espai reservat al costat del jurat que es va dissenyar d’acord amb les necessitats sensorials requerides per facilitar el seu accés a l’espectacle.