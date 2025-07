El FITT programarà enguany 18 obres i arribarà a més municipis: «Esperem seguir sumant públic»

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

El FITT - Festival Internacional de Teatre de Tarragona celebrarà enguany la seva 12a edició del 3 al 6 de setembre. El certamen programarà 18 espectacles molt diversos i arribarà a més municipis. En aquest cas, a la Canonja, Vila-seca i Riudoms. «Volem seguir creixent i sumar més públic», va expressar Joan Negrié, director del festival, en l’acte de presentació de l’edició.

El certamen comptarà amb la participació de companyies internacionals de l’Argentina, Mèxic i Colòmbia. «He estat darrere d’aquests espectacles des de fa anys i per fi els podrem tenir a Tarragona», va indicar Negrié. És el cas de l’obra Todo lo que está a mi lado, de l’argentí Fernando Rubio, que col·locarà llits de matrimoni a la Rambla Nova i es podrà gaudir gratuïtament. «Volem que l’edició d’enguany sigui un camí a l’enamorament», va comentar el director.

Les produccions catalanes també tindran un gran protagonisme. Loneliness, de Roberto G. Alonso, s’encarregarà d’inaugurar el festival. «És un espectacle de dansa meravellós sobre el bullying juvenil. Volem sobretot donar suport al talent tarragoní», va exposar Negrié.

També hi haurà lloc per al teatre d’objectes amb La melancolía del turista, dels mexicans Oligor y Microscopía, així com pel teatre familiar amb l’obra On és quan ja no hi és, per parlar de la mort amb els infants. El FITT continuarà oferint els sopars després de funcions i concerts musicals a la plaça Corsini. El dia 6 es clourà el certamen amb Greta i Fades.

Entrades a partir del 14

La venda d’abonaments començarà de manera presencial aquest diumenge, a la Cantonada (Old Dirty Burger), amb un VermutFITT de 12 a 13:30 h. El dia 14 es posaran a la venda a través de la web del festival. A més, aquesta edició també tindrà taquilla presencial al Mercat Central.