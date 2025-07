Detenen a Tarragona quatre homes d'un grup especialitzat en furts a turistes a l'AP-7

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tarragona van detenir dissabte passat, quatre homes d'edats compreses entre 21 i 35 anys, com a presumptes autors d'un delicte de furt. A un d'ells, se li atribueix a més un delicte de conducció temerària.

Els fets van tenir lloc pels volts de les 09.30 hores quan una patrulla la qual efectuava tasques de prevenció de robatoris a les àrees de descans de l'AP-7, va rebre informació de quatre desconeguts els quals es desplaçaven a gran velocitat amb un vehicle esportiu.

Pels detalls obtinguts, els agents van constatar que es tractava d'un grup especialitzat en cometre robatoris i furts en estacions de servei i àrees de descans d'aquesta autopista. Seleccionaven les possibles víctimes entre els conductors de vehicles estrangers i persones d'edat avançada.

El modus operandi que utilitzaven era l'assalt en moviment per tal d'obligar les víctimes a aturar-se i seguidament apropiar-se de les seves pertinences i objectes de valor. El conductor era l'encarregat d'efectuar les maniobres necessàries per aconseguir-ho, mentre que la resta envoltaven el vehicle a l'espera que sortissin els ocupants.

Aquesta actuació va generar una sensació d'angoixa i perill per a la integritat física d'una de les víctimes, la qual viatjava amb els seus fills menors. Pels volts de les 10.36 hores, van ser abordats a l'altura del punt quilomètric 195, al terme municipal de Vilafranca del Penedès. Tot i veure's obligats a aturar-se en una àrea de descans, finalment els lladres van abandonar el lloc en no aconseguir que obrissin voluntàriament la porta.

Mentrestant, el telèfon d'emergències 112, va rebre diverses trucades de conductors els quals alertaven d'un grup de lladres que estaven duent a terme furts a l'AP-7. Els quatre homes també aprofitaven les estacions de servei i àrees de descans de l'autopista per acostar-se a la possible víctima i entretenir-la amb qualsevol pretext per tal de cometre el furt.

Una estona després, una patrulla va poder interceptar els sospitosos a la rotonda de sortida de l'autopista ubicada al quilòmetre 246, a l'altura de Tarragona. Durant la persecució, el vehicle va circular a gran velocitat pel voral i va posar en perill la seguretat d'altres usuaris de la via, els quals es van veure obligats a fer maniobres per evitar que es produís un sinistre.

En l'escorcoll, els mossos van trobar-los 300 euros i 330 dòlars estatunidencs. Al conductor, a qui se li atribueix a més un delicte contra la seguretat viària, en concret conducció temerària, li van localitzar una navalla de grans dimensions i una defensa metàl·lica extensible.

Els detinguts utilitzaven un vehicle de lloguer per dificultar la seva identificació. Es dona la circumstància que uns dies abans, el passat 2 de juliol, aquest turisme es va veure implicat en el furt a un altre turista estranger el qual estava aturat a l'àrea de servei del Penedès de l'AP-7, a Sant Jaume dels Domenys.

Tots quatre, els quals acumulen més d'un centenar d'antecedents policials per delictes patrimonials, van passar dilluns a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia a Tarragona.