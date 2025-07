BIC Iberia porta a la Fiscalia la pròxima obertura del nou centre comercial Family Parc

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’empresa BIC Iberia va presentar un escrit a la Fiscalia Provincial de Tarragona, dilluns al matí, on alerta sobre la ubicació del nou Family Parc, el qual està previst que s’inauguri demà. En el document, al·leguen que el centre comercial es troba dins de la franja de seguretat de les instal·lacions que té la companyia al polígon Entrevies, on es fabriquen encenedors fent ús de gasos inflamables. «Es troba en una zona de risc per explosions», avisen.

Tot i que no s’ha produït cap accident greu en els darrers anys a la seva fàbrica, recorden que, el 2019, es va produir un incendi a la nau de l’empresa Miasa Logística «molt a prop dels nostres dipòsits de gas». Els responsables de BIC asseguren que «no volem buscar culpables ni acusar cap administració», sinó perquè «es compleixi la normativa SEVESO —que regula les empreses que treballen amb substàncies perilloses—». Per això, apunten, «només ho hem posat en coneixement de la Fiscalia sense denunciar a ningú». De fet, tampoc han sol·licitat mesures cautelars per aturar l’obertura del complex comercial construït al costat de l’N-340.

La companyia exposa, com ja va fer en els escrits que va enviar a l’Ajuntament de Tarragona el 28 de maig i el 27 de juliol, que el departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya va validar l’Anàlisi Quantitativa de Risc (AQR) que va presentar BIC el 2009: «En cap moment ens han dit que estigui desfasada o sigui incorrecta». Aquest document fixava en 420 metres el perímetre de seguretat en el que no es poden ubicar «elements vulnerables ni molt vulnerables», com el nou centre comercial, el qual es troba dins d’aquesta franja.

BIC Iberia va alertar el consistori sobre aquesta situació quan les obres del Family Cash estaven en la recta final. Des de l’empresa, confessen que no va ser fins al passat mes d’abril que es van assabentar que es construïa aquest gran complex a uns 200 metres de les seves instal·lacions.

«Estàvem planificant una modificació interna de la fàbrica i vam encarregar a una enginyeria un informe per mirar si això podia afectar el perímetre de protecció. Llavors, els tècnics ens van preguntar si eren conscients que estaven construint un supermercat al nostre costat. Va ser en aquell moment quan ens en vam adonar», explica la companyia.

La Junta de Portaveus

Ahir al matí, es va celebrar una Junta de Portaveus per tractar aquesta qüestió. L’alcalde, Rubén Viñuales, i el secretari municipal van presentar els informes dels serveis jurídics de l’Ajuntament que avalen la decisió d’aixecar la suspensió dels tràmits per atorgar la llicència de primera ocupació parcial a l’empresa Family Cash.

En una compareixença davant els mitjans, el conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, va reiterar que «no hi ha cap motiu per mantenir-la». «S’ha tornat a revisar tota la documentació», apuntava l’edil, qui assegurava que «es compleixen amb les mesures de confinament i evacuació marcades per Protecció Civil». Respecte a l’escrit de BIC a la Fiscalia, no va fer valoracions, ja que no coneixia el seu contingut.

La inauguració d’aquest dijous, pendent d’un informe favorable dels Bombers

Family Cash continua amb la idea d’obrir el nou centre comercial de Ponent, ubicat a tocar de Campclar, aquest dijous. Tot i això, la promotora del projecte i l’Ajuntament de Tarragona han d’acabar de fer els darrers tràmits administratius.



Aquest dilluns, el consistori va reprendre el procés per atorgar la llicència de primera ocupació parcial del nou complex. A banda, s’està treballant per emetre la llicència d’activitat. En aquest cas, només faltaria l’informe favorable de prevenció i seguretat en matèria d’incendis per part dels Bombers de la Generalitat de Catalunya.



Fonts de l’organisme autonòmic expliquen que van rebre la sol·licitud durant el mes de juny i el termini màxim per tramitar-lo és de dos mesos. En aquest sentit, assenyalen que no es pot assegurar que arribi abans d’aquest dijous. En cas que no s’enviï a temps, s’hauria d’ajornar la inauguració del centre comercial, en el que s’han invertit 14 milions d’euros i pel qual s’han contractat ja 200 treballadors.