Alejandro y Maria Laura actuaran a l'amfiteatre romà en el marc del Jardí Sonor

L’amfiteatre romà de Tarragona acollirà un nou concert del Jardí Sonor el proper 19 de juliol, a les 21 hores. Es tracta d'Alejandro y Maria Laura, un duo peruà establert a València, que presentarà el seu indie folk íntim i cinematogràfic.

Les seves cançons estan plenes de sensibilitat i poesia, parlen de l’amor, la pèrdua i la memòria. Amb cinc discos publicats, l’últim dels quals és Dos Hemisferios (2024), han col·laborat amb artistes com El Kanka i Susana Baca, i han recorregut escenaris d’Amèrica i Europa.

L’amfiteatre romà oferirà un marc incomparable per a aquest concert. Una vetllada on la música i l’entorn es fonen per crear una experiència única sota el cel estrellat. El concert inclou copa de cava, que se servirà abans del concert al mirador de l’Amfiteatre. L'obertura de portes serà a les 20 hores.

El Jardí Sonor és un festival de música i art organitzat per l’Associació Art Sonor a llocs amb encant i patrimonials com l’Amfiteatre romà de Tarragona, el Parc Samà de Cambrils, el Santuari de Montferri, el Castell del Catllar, la plaça de l’església d’Altafulla, Mas Miró de Mont-Roig i el refugi del Port Tarragona.

El preu de les entrades per al concert d'Alejandro y Maria Laura és de 6,80 euros i es poden adquirir a la pàgina web entrades.tarragona.cat i a les taquilles del Teatre Tarragona (de dimarts a dijous, d’11 a 13 h; divendres, d’11 a 13 h i de 17 a 19 h).