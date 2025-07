Mobilitat afectada i aparcaments anul·lats per obres a la platja Llarga de Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Ematsa va començar ahir els treballs de reparació dels trams de canonades d’abastament i sanejament a la platja Llarga de Tarragona, així com l’adequació de l’accés a l’estació de bombament d’aigües residuals (EBAR). Es tracta d’una actuació pendent després que els darrers temporals marítims hagin provocat desperfectes importants en aquestes infraestructures i en els accessos a la instal·lació.

Les obres tenen una durada prevista de dues setmanes pel que fa a les canonades i d’un mes per a l’adequació de l’accés a l’EBAR. Durant aquest període, es preveuen afectacions puntuals a la mobilitat i al subministrament d’aigua. Concretament, hi haurà anul·lacions temporals de places d’aparcament a la zona i talls puntuals de subministrament el dia que es duguin a terme les connexions de les noves canonades.

Per tal de minimitzar les molèsties a la ciutadania, Ematsa ofereix un servei gratuït d’alertes per correu electrònic sobre talls programats i possibles incidències. Aquest servei es pot activar a través de l’Oficina Virtual o trucant al telèfon gratuït 900 550 555.

Les obres tenen com a objectiu restituir el correcte funcionament dels serveis d’aigua potable i clavegueram que abasteixen els establiments comercials, càmpings i habitatges de la zona. Els darrers estralls van ser provocats per la borrasca Martinho el passat mes de març, tot i que no la platja ha estat afectada diverses vegades, sent la DANA del passat novembre una de les més greus recentment.