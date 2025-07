La llacuna de l’Anella Mediterrània de Tarragona viurà una gran rentada de cara

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

La llacuna de l’Anella Mediterrània de Tarragona viurà la seva primera gran rentada de cara després de la seva inauguració. L’Ajuntament durà a terme una intervenció aquest estiu per a netejar l’espai, eliminar espècies invasores i instal·lar illes flotants per a potenciar la crida i l’estada d’aus a l’entorn.

«La llacuna és un espai artificial, però que alhora ha sigut un cas d’èxit que cal potenciar. Necessita un reforç per a la millora de la seva biodiversitat», va explicar ahir Guillermo García, conseller de Medi Ambient, en l’acte de presentació de les actuacions.

L’espai té una superfície de 11.500 metres quadrats, un volum de 6.047 metres cúbics i una fondària de 50 cm a 1’25 metres. Es tracta d’una bassa de laminació que aprofita l’aigua de pluja en un espai on no existia abans cap tipus de vegetació associada a zones humides o espais fluvials.

«És una de les poques zones humides permanents del municipi i, en general, del Camp de Tarragona», va indicar el conseller. Entre les accions prèvies, es farà una neteja superficial de l’espai que consistirà en l’eliminació d’alguns residus existents a la llacuna, especialment aquells dipositats dins com objectes, plàstics i d’altres.

L’actuació es realitzarà amb embarcació. Altres actuacions seran l’eliminació de vegetació exòtica invasora. S’eliminaran, incloent l’arrencada dels arrels, els diversos peus d’Elaeagnus angustifolia, un tipus d’olivera invasora existents. El projecte també inclou la creació de diverses estructures irregulars per a posaders i refugi.

També s’ubicaran troncs caiguts dins el perímetre de la llacuna per ser utilitzats per espècies de fauna com el blauet o les ardeids. Aquests exemplars permetran realitzar el control de peixos, ajudant a mantenir baixa la població de peixos exòtics invasors.

Evitar les rates

També s’ubicaran illes flotants per afavorir la reproducció d’aus aquàtiques lliure de l’accés de depredadors antropòfils com les rates. «Ara els ous que es posen són devorats pels animals», va explicar García. Es pretén millorar el potencial de l’arbreda del parc per a la biodiversitat, tot ubicant-hi cinc caixes niu per ocells insectívors.

D’altra banda, es col·locarà senyalització interpretativa a partir de la substitució dels plafons actuals malmesos, per dos plafons de nova creació que expliquin, per una banda, els aspectes més importants de la flora i fauna de la llacuna, i per l’altra, de la fauna i flora dels boscos de ribera.

Amb tot, la durada prevista dels treballs és de dos mesos i l’import de licitació és de 33.316,84 euros, més IVA. També es col·locaran plafons amb recomanacions i prohibicions sobre els usos de la llacuna i el seu perímetre com ara la prohibició de banyar-se i el caràcter no potable de l’aigua.

Pel que fa a les plantacions, es reforçarà l’orla de vegetació interna de la llacuna amb nous arbusts productors de flors i fruits i propis de les comunitats de ribera, com són l’arç blanc o l’aranyoner.