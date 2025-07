L’Ajuntament no veu «cap argument jurídic» per aturar l’obertura del nou Family Parc

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona no veu «cap argument jurídic» per a aturar la inauguració del Family Parc, el nou centre comercial de Ponent, prevista per a aquest dijous. Tal com va avançar Porta Enrere i ha confirmat Diari Més, l’empresa BIC Iberia va enviar un escrit al consistori el passat 27 de juny, a través del qual ha demanat frenar l’obertura d’aquest complex, ja que es troba dins de la seva franja de seguretat química.

En les seves instal·lacions del polígon industrial Entrevies, BIC fabrica encenedors utilitzant gasos inflamables. La companyia explica que, l’any 2009, van presentar al departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya una Anàlisi Qualitativa de Risc (AQR), que fixava en 420 metres el perímetre de seguretat en el que no s’hi poden ubicar «elements vulnerables ni molt vulnerables».

Per aquest motiu, al·lega que amb la ubicació del Family Parc, al costat de l’N-340, s’incompleix la normativa SEVESO —que pretén prevenir els accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses i limitar les seves conseqüències per a la salut humana—.

En el seu document, BIC demana a l’Ajuntament que «actuï d’ofici» i prengui les mesures necessàries per «protegir les persones d’accidents greus i l’empresa d’una situació lesiva». Així mateix, l’empresa es reserva «les accions que en dret li pertoquin», en cas que es doni llum verda a la posada en marxa del nou centre comercial. Arran d’aquest l’escrit, l’Ajuntament va suspendre els tràmits per a l’atorgament de la llicència de primera ocupació parcial a Family Cash —promotora del projecte—, que va presentar al·legacions contra la decisió presa pel consistori.

Ahir, el govern municipal va aixecar aquesta suspensió i es va reprendre el procés per a l’obertura d’aquest complex, que ha suposat una inversió de 14 milions d’euros i donarà feina de forma directa a 200 treballadors. «A nivell jurídic, no tenim cap argument per aturar-ho», assegurava el conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre.

L’edil considerava que la franja de protecció de risc químic que exposa BIC «no és vàlida», ja que «la Generalitat no ha traspassat en cap moment la suposada Anàlisi Quantitativa de Risc a l’Ajuntament». «Per tant, nosaltres entenem que no existeix», afirmava.

El tercer tinent d’alcalde explicava que «aquests documents els fan les empreses i, després, la Generalitat els ha de validar i els ha d'enviar als municipis afectats perquè els incloguin dins del seu plantejament urbanístic». Durant els darrers anys, apuntava, «el consistori ha tramitat el POUM del 2013 fins a l’aprovació definitiva i el Govern català ha aprovat unes normes urbanístiques transitòries», però «en cap cas s’ha tingut constància d’aquesta AQR».

Mantenir la inauguració

Family Cash va celebrar ahir la decisió de l’Ajuntament, ja que consideraven que la suspensió dels tràmits per a l’obertura del centre comercial era «surrealista». «No hi ha cap norma jurídica que ho impedeixi», deien des de l’empresa, que manté la seva intenció d’inaugurar el nou complex aquest dijous. «Ho tenim tot a punt», afirmaven.

Fonts municipals apuntaven que s’està treballant perquè així sigui. De fet, ahir es va iniciar la tramitació de tota la documentació tècnica per atorgar la llicència de primera obertura i tancar els últims serrells perquè Family Parc pugui obrir les seves portes.

El consistori recorda que va ser la Generalitat qui va atorgar la llicència comercial el 2016

«Hem demanat un aclariment la Generalitat sobre l’Anàlisi Qualitativa de Risc (AQR) que menciona BIC», afirmava el conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, qui apuntava que ha de ser l’organisme autonòmic «qui ha de resoldre això».



L’edil recordava que va ser l’administració catalana qui va atorgar la primera llicència comercial als propietaris del terreny on ara s’ha construït el nou centre comercial. Va ser el 2016, moment en què ja tindrien constància d’aquest AQR. Dos anys després, Family Cash va comprar el solar i la llicència comercial, que va ser prorrogada també pel departament d’Indústria el 2023.



L’agost del 2024, l’Ajuntament va atorgar la llicència d’obres: «Es va tramitar d’acord amb la llicència comercial atorgada». Per tant, el conseller considera que el consistori ha actuat «correctament». Des de Family Cash, assenyalen que el Govern va atorgar les llicències «amb informes favorables».



Tot i això, expliquen que «sempre hem complert amb tots els requeriments». De fet, van aplicar «les mesures correctores exigides per Protecció Civil». Tot i els intents per part d’aquest mitjà, la Generalitat no ha volgut pronunciar-se al respecte.