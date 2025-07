La Guàrdia Urbana de Tarragona inicia una nova campanya de control de patinets i bicicletes

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona torna a col·laborar en una campanya del Servei Català de Trànsit (SCT) orientada al control i vigilància del compliment de les condicions dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i les bicicletes. Aquesta va arrencar ahir i es portarà a terme fins el 13 de juliol amb objectius com la disminució de l’accidentalitat, prevenir les conductes de risc i els comportaments indeguts en la conducció, amb especial atenció al fet de circular per zones de vianants, no respectar les preferències de pas ni els sentits de circulació o els semàfors, no portar casc, circular per vies amb limitacions de velocitat superior a 30 km/h i circular amb auriculars, entre molts altres.

En l’última campanya es van imposar un total de 40 denúncies a usuaris, de les quals a 4 persones per circular per la vorera, a 4 per portar un passatger, 2 usuaris de VMP per circular sense tenir l’edat mínima, 22 persones per circular sense casc i altres elements de protecció, 7 per parar i estacionar en una zona prohibida i 1 per circular sota els efectes de l’alcohol o substàncies estupefaents.