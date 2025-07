Desarticulada una banda de «narcos» lituana amb una base a Tarragona

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Agents de la Policia Nacional han participat en una operació internacional, juntament amb les policies de Lituània i Irlanda, en què s'ha desarticulat una organització criminal presumptament vinculada amb el decomís més gran de cocaïna realitzat a Europa, 16 tones intervingudes al port d'Hamburg el 2021.

Els narcotraficants introduïen a Europa la cocaïna procedent de Sud-amèrica, haixix des del Marroc i marihuana adquirida a l'Estat espanyol. S'han fet set detencions a Lituània, una a Alacant i una a Irlanda, i s'han decomissat més de 2 milions d'euros en efectiu, set armes de foc, 103 quilos de marihuana, detectors de GPS, mòbils encriptats i diversa documentació. L'organització tenia una de les seves bases a Tarragona.

L'organització, d'origen lituà, havia constituït Espanya com a base auxiliar per comprar grans quantitats d'haixix, cocaïna i marihuana amb destinació a altres països europeus. De manera coordinada amb les autoritats de Lituània, Polònia i Espanya, es va posar en marxa una investigació contra aquesta organització per al transport de l'estupefaent a altres països europeus on mantindrien actives les seves bases operatives.

Aquesta organització estava fortament desplegada a Lituània i Espanya --especialment a la costa valenciana, Tarragona i Màlaga--, i mantenia també bases a Irlanda i altres països per dur a terme el transport i distribució de narcòtics adquirits a Espanya o utilitzant el territori espanyol com a central de transport, a través de vaixells, camions i cotxes.

Les primeres informacions de les seves activitats daten del 2021, quan es va tenir coneixement per part de les autoritats lituanes de les comunicacions encriptades de diversos membres de l'organització. En les comunicacions s'evidenciava el seu modus operandi: introduïen cocaïna provinent de Sud-amèrica a Europa, així com haixix des del Marroc i marihuana des d'Espanya, arribant a transportar de 4 a 7 tones de cocaïna al mes, d'acord amb la informació obtinguda.

Així mateix, es va poder constatar com els mateixos narcos parlaven de la pèrdua del seu carregament de 16 tones de cocaïna, intervingudes el 2021 el Port d'Hamburg per part de les duanes alemanyes, en què va ser la intervenció de cocaïna més gran de la història d'Europa. S'inicià llavors una investigació conjunta, que a Espanya va ser dirigida per l'Audiència Nacional, sobre els integrants de l'organització, tant sobre els que residien a Espanya com els que visitaven el país per negociar carregaments de droga.

Després de dos anys d'investigació conjunta, es va poder establir l'operativa duta a terme per aquesta organització entre Espanya i Lituània, així com la identitat del cap de l'organització i els principals lloctinents, distribuïts per Europa. Viatjaven per aquests països amb documentació falsificada i mantenien fortes mesures de seguretat. Per això, es va organitzar un gran dispositiu policial i judicial entre aquests països per desarticular aquesta organització de manera coordinada i simultània.

A causa dels continus desplaçaments dels membres de la trama, es van intensificar les vigilàncies sobre els moviments dels principals responsables durant diverses setmanes. Finalment, es va prendre la decisió d'avançar d'urgència l'operatiu i es van fer un total de 25 entrades i escorcolls a diferents països. Es va detenir nou dels membres de l'organització a Espanya, Lituània i Irlanda, i es van intervenir 7 armes de foc, més de 2 milions d'euros en efectiu, diferents quantitats de drogues, detectors de GPS així com 5 vehicles d'alta gamma, documentació falsa i material informàtic i telefònic.

A Espanya va ser detingut el fill del cap de l'organització i presumpte lloctinent d'aquesta, que era la peça clau en la investigació en ser l'organitzador de molts dels carregaments de droga identificats. Aquesta persona vivia de manera discreta a la localitat d'Oriola (Alacant), des d'on negociava els transports de drogues per a l'organització. Sempre es movia acompanyat per dos guardaespatlles i es desplaçava en un cotxe de gran cilindrada, que dificultava les vigilàncies policials per la gran potència i les mesures de seguretat desplegades. Les investigacions continuen sobre la base dels efectes i la documentació intervinguda, i no es descarten futures detencions.