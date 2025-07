Denuncien a 10 motoristes durant el dispositiu especial pel Concurs de Focs de Tarragona

Imatge captada pel dron de la GUT on es veu un grup de motocicletes, on algunes porten la matrícula oculta.GUT

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha imposat 10 denúncies en una nit a conductors de motos i ciclomotors amb motiu del dispositiu desplegat per evitar que hi hagués conduccions negligents o temeràries o actituds no adequades després de l’exhibició pirotècnica del Concurs Internacional de Focs Artificials.

La nit de divendres, quatre patrulles de la GUT més la UDRON, van participar en aquest dispositiu que tenia com a epicentre la Baixada del Toro. L’objectiu era identificar les motocicletes i conductors que havien comès alguna infracció, les quals havien sigut captades pel dron o bé pels mateixos agents.

Durant el dispositiu van controlar 39 motos, es van fer quatre proves d’alcoholèmia (negatives) i es van posar deu denúncies per diferents motius: conducció negligent, obstaculitzar la visibilitat de placa de matrícula, manca d’assegurança o caducada, denúncia per estacionar en un carril de circulació i també a sobre la vorera. A més a més, també es van immobilitzar dues motocicletes.

Per altra banda, els agents de la UDRON estan visualitzant les imatges enregistrades per poder identificar més motos o ciclomotors i a més a més, s’està consultant a la base de dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) la informació referent a totes les motocicletes per si incorren en alguna infracció administrativa.

Durant el dispositiu, els veïns de la zona i també els assistents a l’espectacle pirotècnic van mostrar el seu agraïment a les dotacions de la policia tarragonina per aturar aquestes pràctiques.

El dispositiu, que es va desplegar també el dissabte, però no hi van haver incidents ni tampoc trucades de veïns alertant que hi havia motos o ciclomotors conduint a gran velocitat, de forma negligent o fent virolles.