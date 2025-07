Les noves obres de restauració de la Muralla de Tarragona s’iniciaran després de Santa Tecla

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

La sisena fase de les obres de restauració de la Muralla de Tarragona, corresponent al tram de la baixada del Roser, s’iniciaran després de Santa Tecla. L’Institut Català del Sòl (Incasòl) va adjudicar els treballs a l’empresa Solvetia SL el mes passat, però les màquines no començaran a treballar fins a la tardor.

Així ho avança el conseller de Patrimoni de l’Ajuntament, Nacho García Latorre, qui explica que s’ha pres aquesta decisió per «no entorpir» la celebració de la Festa Major, tenint en compte que gran part dels actes tenen lloc a la Part Alta.

I és que està previst que el termini d’execució sigui de vuit mesos. Aquesta intervenció forma part del conveni signat entre la Generalitat i el consistori tarragoní l’any 2018, però els tràmits burocràtics i els anys sense pressupostos per part de l’administració autonòmica han fet que les obres es demorin fins aquest 2025, tot coincidint amb el 25è aniversari de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni Mundial.

Segons el projecte executiu, es durà a terme una rehabilitació estructural i funcional per garantir l’estabilitat de la Muralla, que per un cantó dona a la baixada del Roser i, per l’altre, a l’interior del Passeig Arqueològic. Així mateix, s’adequaran parcialment els accessos interiors per a facilitar les futures tasques de manteniment. D’altra banda, es pavimentarà el pas de ronda i s’habilitarà aquest pas elevat perquè pugui obrir-se al públic, com a part del recorregut que condueix a la part superior del Fortí Negre.

També es planteja fer la preinstal·lació elèctrica i de l’enllumenat, tot i que no la seva implantació definitiva, degut a les «limitacions pressupostàries». Tampoc està previst en aquesta intervenció el muntatge de baranes i altres elements de serralleria dins d’aquest espai.

Aquest projecte afectarà 263 metres quadrats de superfície construïda d’aquest monument romà. Concretament, en el tram adjacent a la baixada del Roser, on ja es van dur a terme diferents actuacions els anys 2010 i 2011.

Entre el 2016 i 2017, es va dur a terme la darrera intervenció amb la fase V de les obres de restauració de la Muralla. En aquest cas, els treballs van durar cinc mesos. Es van reforçar els murs interns i es va extreure el material del replè que provocava empentes a l’estructura, per tal d’evitar possibles enfonsaments. També es va substituir el forjat del pas de ronda per evitar l’acció de filtracions de l’aigua de pluja.

Tram inacabat del sector del pas de ronda executat l’any 2016.Cedida

Seguint el Pla Director

Després d’anys d’espera, aquest 2025 es tornarà a actuar en el monument més antic conservat de l’antiga Tàrraco. El projecte que es durà a terme a partir de la tardor respon a les indicacions del Pla Director de la muralla, que es va començar a elaborar fa una dècada i es va presentar el 2016.

Aquest document pactat entre la Generalitat i l’Ajuntament pretén establir les pautes per guiar les actuacions de restauració per garantir la seva protecció i conservació, o agençar el conjunt monumental i activar les seves potencialitats per millorar l’experiència de la seva visita, entre altres.