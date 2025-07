L'Ajuntament de Tarragona destinarà uns 150.000 euros per renaturalitzar tres parcs

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona destinarà uns 150.000 euros a renaturalitzar tres parcs de la ciutat. Es tracta del parc de la Muntanyeta, la part superior de la riera de Riu Clar i la llacuna de l'Anella Mediterrània.

Aquest dilluns s'ha presentat la intervenció en aquest darrer espai, on es farà una neteja de l'entorn i s'eliminaran i controlaran espècies invasores introduïdes per l'home. Així mateix, s'instal·laran estructures que faran la funció de refugis tant d'aus com de petits amfibis i es col·locaran troncs caiguts per facilitar la presència d'espècies com el blauet que controlen la població de peixos exòtics. També s'abocaran illes flotants per afavorir la reproducció d'aus aquàtiques i que no tinguin l'amenaça de rates.

Les tres renaturalitzacions previstes formen part del projecte GreenBelt'26 i estan finançades amb fons Next Generation. La intervenció a la llacuna començarà aquest estiu i s'allargarà uns dos mesos. El conseller de Medi Ambient de Tarragona, Guillermo García, ha apuntat que l'espai «necessita un reforç per a la millora de la seva biodiversitat».

García ha comentat que hi ha espècies invasores tant de flora com de fauna, que alteren el desenvolupament normal de la llacuna i del bosc de ribera que es va planejar en el seu moment. La zona és artificial, però tot i això és una de les principals llacunes del Camp de Tarragona, amb una superfície d'11.500 m2 i un volum de 6.047 m3. «S'hi han alliberat perques americanes, que impedeixen que es manifesti el potencial que l'espai pot acollir, com amfibis o invertebrats aquàtics com l'espiadimonis», ha destacat García. Així, també hi ha tortugues aquàtiques o exemplars de peix sol. A la vegada, s'hi ha acabat desenvolupant una important població de rates, que ataquen nius d'aus.

En la intervenció també es renovaran els plafons informatius i es plantaran nous arbustos productors de flors i fruits propis de les comunitats de ribera, com el saüc; així com noves espècies aquàtiques que arrelen sota l'aigua. A la zona de camí perimetral, està previst plantar-hi freixes i lledoners.