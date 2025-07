La Guàrdia Civil posa 26 denúncies en inspeccions a botigues de productes amb CBD a Tarragona

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha dut a terme una sèrie d'inspeccions a botigues que comercien amb productes amb CBD, conegudes com a 'grow shops', i ha posat 26 denúncies per diverses infraccions administratives i ha obert investigacions contra quatre persones per delictes contra la salut pública.

L'operatiu s'ha fet a Tarragona, Salou, Vila-seca, Valls, Reus, Torredembarra, Calafell, Cunit, El Vendrell, Tortosa, Amposta i Cambrils i hi han participat 45 agents, que han intervingut quasi 5 quilos de marihuana, 9 grams de resina d'haixix i diferents productes que contenien CBD. Així, s'han immobilitzat 5.200 llavors de la planta de cànnabis, 144 envasos de productes fitosanitaris, deu vaporitzadors de CBD i 41 cigarretes de CBD.

La Guàrdia Urbana, per la seva part, va formular diferents denúncies per infraccions administratives en l’àmbit de la seva competència municipal. En el dispositiu van participar 45 agents de la Guàrdia Civil, 7 agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona, 6 agents de la Policia Local del Vendrell i 2 agents de la Policia local de Salou, constituint 20 equips d’inspecció multidisciplinària.