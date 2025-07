ECP acusa l’Ajuntament i la Generalitat de posar en risc 500 llocs de treball amb el Family Parc

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d’En Comú Podem Tarragona ha denunciat la «greu irresponsabilitat institucional» que amenaça la posada en funcionament del nou centre comercial Family Parc, situat a Campclar, i que suposa una inversió de 14 milions d’euros i la creació directa de més de 200 llocs de treball, amb una afectació indirecta que podria superar els 500 llocs de feina.

La inauguració de Family Parc està prevista per aquest dijous 10 de juliol. El projecte compta amb totes les llicències municipals i autonòmiques tramitades i aprovades des de l’any 2016 fins avui. No obstant això, un escrit recent de l’empresa química BIC Iberia, situat al polígon Entrevies, ha posat en dubte la seguretat del complex, tal com va avaçar el Diari de Tarragona.

BIC afirma que part del nou centre comercial es troba dins de la seva franja de seguretat química, definida per la normativa SEVESO i delimitada per un radi de 420 metres entorn de la seva planta, on es treballa amb gasos i materials perillosos. Segons l’empresa, la presència d’un espai amb capacitat per a més de 5.000 persones vulnera els criteris de seguretat industrial i pot comportar riscos greus.

Des de la formació política asseguren que la Generalitat va aprovar l’Anàlisi Quantitativa del Risc (AQR) de BIC ja l’any 2011, però l’Ajuntament mai no la va incorporar al planejament urbanístic municipal, com li pertocava legalment, a través del POUM en el govern Ballesteros o de les normes subsidiàries, en el govern Ricomà, atès que el POUM del 2013 es troba actualment en suspensió i s'està fent un de nou.

L’Ajuntament, per la seva banda, afirma que no ha rebut oficialment aquesta informació per part del Govern, i que per tant va tramitar les llicències urbanístiques i comercials sense tenir constància de cap limitació vinculada al risc químic.

Ara, quan el projecte està acabat i a punt d’obrir, les dues administracions es culpen mútuament mentre la incertesa s’estén entre els treballadors i les empreses implicades.

«És un cas flagrant de negligència institucional. Portem anys veient com aquest projecte tira endavant amb la complicitat de totes les administracions, i ara, quan tot està a punt, es generen dubtes i inseguretat jurídica que posen en risc centenars de llocs de feina. És inacceptable», ha denunciat el conseller d’En Comú Podem, Toni Carmona.

A més, la formació alerta que no només està en joc el futur de Family Parc, sinó també el desenvolupament industrial de la pròpia empresa BIC, que veu compromesa la seva franja de seguretat i possibilitats de creixement.

Per tot plegat, En Comú Podem exigeix que Ajuntament i Generalitat es coordinin urgentment i resolguin la situació de manera immediata. També demanen que es garanteixi la seguretat de les persones, però també la protecció dels llocs de treball i de les empreses implicades.

ECP demana que es «depurin responsabilitats polítiques i administratives per una gestió tan greu com aquesta». Alhora, el portaveu de la formació, Jordi Collado, que ha exigit explicacions públiques immediates i la màxima transparència davant la preocupació de les treballadores i treballadors afectats.