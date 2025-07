El Serrallo presenta en Popet i la Maireta, la nova parella de gegants manotes del barri

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El barri mariner del Serrallo ha viscut aquest cap de setmana un acte molt especial i emotiu: la presentació i el bateig d’una nova parella de gegants manotes, Popet i Maireta, que passen a formar part del patrimoni festiu i cultural del barri i de tota la ciutat de Tarragona.

L’acte, que ha reunit nombrosos veïns, entitats i representants institucionals, ha estat conduït pel cap de la Colla Gegantera del Serrallo, Albert Vidaller, qui ha destacat l’esforç, la constància i la il·lusió de tota la colla per fer realitat aquest projecte. «Semblava impossible. Eren molts diners i moltes responsabilitats per a una colla petita com la nostra, però amb esforç, lluita i creença ho hem fet possible», ha afirmat emocionat.

La colla, que enguany viu un any d’aniversari i reptes importants, ha volgut agrair de manera especial el suport del Port de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona, Repsol i Jordi Sendra, regidor i portaveu de Junts, que ha col·laborat decisivament perquè aquest somni fos una realitat. En senyal d’agraïment, se li ha lliurat un obsequi commemoratiu.

Albert Vidaller també ha volgut reconèixer públicament la tasca de l’Associació de Veïns del Serrallo i, en especial, del seu president, Sisco Cobo, a qui ha definit com un «pilar fonamental per al barri i per a la colla, tant en els moments més tensos com en els que podem gaudir plegats». «Siscu, ets un referent i un exemple de compromís», ha afegit.

Durant l’acte s’ha fet la proclamació dels padrins de les figures: Rafel Lluís, destacat activista cultural i «ànima festiva del Serrallo», i Rosa Mallol, coneguda com la Paxixa, persona molt estimada per la colla i vinculada emocionalment al patrimoni geganter del barri. Rosa Mallol ha rebut un reconeixement especial pel vincle afectiu amb els gegants i per la seva dedicació a mantenir viva la memòria de la tradició.

Amb la incorporació de Popet i Maireta, la Colla Gegantera del Serrallo fa un pas més per preservar i impulsar la cultura popular al barri i a Tarragona. «Si algú es pensa que fins aquí hem arribat al màxim, s’equivoca: encara tenim molts projectes i il·lusions per endavant», ha conclòs Albert Vidaller abans de donar pas al bateig oficial de les noves figures.

L’acte ha comptat amb un ampli seguiment de públic, nombroses mostres d’afecte i la participació d’entitats i associacions del món geganter i festiu de la ciutat, que han volgut acompanyar el Serrallo en aquest dia històric.