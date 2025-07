Tarragona activa l'alerta del pla d'inundacions municipals

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions, d'acord amb el comunicat del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

El CECAT ha informat el consistori de la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT), ja que es preveu intensitat de pluja a partir d'aquest dissabte al migdia, al Tarragonès i al Baix Camp, i també a la Catalunya Central.

Les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya alerten de ruixats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El consistori recorda a la ciutadania les mesures de seguretat a adoptar.

No s'ha d'accedir a espais oberts o inestables i s'han d'evitar desplaçaments innecessaris. A casa no s'ha de baixar a soterranis o al garatge, ni deixar als exteriors objectes que l'aigua pugui arrossegar. També es recomana pujar a pisos superiors.

A la carretera, cal allunyar-se i evitar rieres, torrents, passos soterranis i zones que es puguin inundar, i cal circular preferentment per les rutes principals i les autopistes, amb una velocitat moderada i mantenint les distàncies de seguretat. També es recomana dirigir-se a punts enlairats que estiguin lluny dels marges de rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents.

En cas de trobar-se a la costa, Protecció Civil recorda que es poden produir inundacions pel mal estat de la mar i grans onades que poden afectar el litoral amb violència. Cal ser prudent encara que no hi hagi indicis de perill per evitar ser arrossegat per un cop de mar.

No es pot accedir a punts del litoral afectats per l'onatge fort ni als llocs on les onades trenquin amb força i s'ha de respectar els tancaments d'accés a aquests punts.