SMHAUSA compra un edifici sencer a Tarragona per fer-hi habitatge social

SMHAUSA ha adquirit, per un preu de 1.150.000 d’euros, un edifici sencer al carrer Lleida de Tarragona per tal d’augmentar el parc d’habitatge social de la ciutat. Aquesta compra s’ha fet mitjançant el dret de tanteig i retracte. El conseller d’Urbanisme, Nacho García, ha volgut destacar que «continuem utilitzant totes les eines possibles per ampliar el parc públic d’habitatge de Tarragona. L’accés a l’habitatge és una de les grans preocupacions actuals i des del govern de Tarragona treballem per oferir solucions».

És tracta d’un edifici plurifamiliar de més de 100 anys d’antiguitat, encara que ha sigut motiu de diverses reformes al llarg dels anys. Consta de planta baixa amb dos locals comercials de 104 m2 cadascun i quatre plantes destinades a habitatges que actualment inclouen 6 habitatges de 110 m2 i 2 habitatges de 84m2.

L’edifici és troba en bon estat de conservació amb la façana principal restaurada, però seria necessari realitzar inicialment algunes intervencions d’arranjament de la coberta interior. Amb la reforma prevista es preveu que es pugui arribar a fins a 14 habitatges.

En l’actualitat, els dos locals comercials i dos habitatges tenen contracte de lloguer vigent, els quals el Servei Municipal d’Habitatge subrogarà en quan l’edifici estigui adscrit al seu parc immobiliari.

Amb la compra d’aquest edifici, SMHAUSA ha adquirit un total de 72 habitatges pel dret del tanteig i retracte.