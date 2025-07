El rerefons que ningú veu de l’espectacle de focs de Tarragona

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Abans i després del gran espectacle dels focs artificials, dels aplaudiments i de les deliberacions del jurat, hi ha un rerefons del concurs que ningú veu. Són les sis del matí i els vuit treballadors de la Pirotecnia Valenciana, de Llanera de Ranes, ja comencen a muntar el seu xou i distribueixen els focs a l’entorn de la punta del Miracle. Però han d’esperar que arribin els agents de seguretat armats per a començar a distribuir la pólvora i manegar els explosius. Una mica més tard, arriba la Guàrdia Civil.

«Comprovem els calibres amb els quals tiraran. També la seva orientació. A partir d’aquí, es marca el radi de l’espai de seguretat», explica Jose, agent d’Intervenció d’Armes i Explosius. Agents i pirotècnics recorren junts la zona. «No està aquest canó massa a prop de la palmera?», pregunten. Els concursants s’ho remiren. «Aquest és dels pocs llocs a Espanya on hi ha tant d’espai per a distribuir els focs», diuen els valencians. S’analitza i es comprova el material que, un cop col·locat, es tapa amb paper de plata. Així, els pirotècnics poden saber si ha quedat algun per detonar un cop finalitza l’espectacle. «També hi ha un control més de documentació, ja que tots els tècnics i aprenents han de tenir el seu carnet d’artiller», exposa l’agent.

Des del muntatge fins l’encesa dels focs, poden passar unes 14 hores. En tot moment, al tractar-se d’explosius, la llei marca que la zona està vigilada per agents de seguretat armats. «Fem un altre control a la tarda, un cop ja està tot col·locat definitivament. També per assegurar-nos que no hi ha gent en zones de perill», indica l’agent de la Guàrdia Civil. Un dispositiu que no tothom segueix. «Hi ha gent que accedeix i no és o no vol ser conscient. Que per rutina diària passa per la zona i durant aquests dies doncs no es pot. S’ha de conscienciar a la ciutadania que no està tallat per gust, sinó per la seva seguretat», afegeix el policia.

La tecnologia avança

El sector dels focs artificials avança també tecnològicament. I la seva logística també canvia. «Ens hem d’adaptar també nosaltres a nivell normatiu. Abans es disparava amb metxa. Després, s’ha passat al sistema elèctric», diu l’agent. Antigament, els pirotècnics llençaven les freqüències gairebé a oïda. «Ja s’ha avançat a la programació digital i ja no es tira cable, sinó que es va amb radiofreqüència. Cada pirotècnia té el seu sistema», explica l’agent de la Guàrdia Civil. També depèn del país de provinença. «Sobretot en el muntatge. Per exemple, l’any passat la pirotècnica francesa treballava amb fusta», afegeix.

Incidents mínims

En els últims anys, no s’han produït incidents destacables. «Algun cop hem tingut algun incendi d’alguna palmera, però res greu», afegeix. A la nit, mentre els tarragonins marxin del Miracle, els pirotècnics ho desmuntaran tot perquè arribi la següent pirotècnia a la ciutat.