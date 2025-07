La Pirotècnia Valenciana brilla a la punta del Miracle

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Pirotècnia Valenciana, provinent de Llanera de Ranes, va tornar a brillar ahir a la punta del Miracle de Tarragona, tot i la pluja i el fort vent que van posar en dubte la celebració del concurs. La companyia valenciana, guanyadora els anys 2013 i 2016, va haver d’esperar per poder presentar candidatura en una nit marcada per la meteorologia. L’aiguat va remetre cap a les 21.30 h i, després d’una hora llarga de feina per garantir la seguretat, es va poder encendre la metxa.

Es tracta d’una empresa familiar fundada el 1965, dirigida per José Manuel Crespo, considerat un dels millors dissenyadors de focs artificials actuals i habitual de les mascletaes de les Falles de València des del 1988. L’any 2023 va guanyar el concurs de Blanes i el de San Sebastián, i el de Bilbao el 2018. Un dels darrers espectacles va ser el disparo de la primera mascletà celebrada a Madrid l’any passat.

Els 580 kg de massa pirotècnia van fer les delícies dels tarragonins que, amb paciència, van apropar-se a la platja i els entorns propers. Així es va arribar a l’equador del certamen.

D’una clàssica a una nova

Avui arribarà el torn d’Illusion Fireworks, una pirotècnia del Regne Unit. Fundada el 2014, s’ha consolidat com una marca destacada en la indústria pirotècnica. És el primer cop que participa a Tarragona. Demà s’estrenarà a la ciutat Dream Fireworks, vinguda dels Països Baixos.