Missió Seguici, neix el nou joc de taula inspirat en la Santa Tecla de Tarragona

El Seguici Popular de Santa Tecla ja té el seu propi joc de taula. Es diu Missió Seguici i ha nascut de la manera més espontània: entre amics, sense cap altra pretensió que passar una bona estona. El que havia de ser un entreteniment casolà s’ha acabat convertint en un projecte que ja compta amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona i de diverses entitats i empreses locals.

Tot va començar com una simple idea per divertir-se entre amics, amb uns quants papers, dibuixos improvisats i molta imaginació. Però un professor que va provar el joc va veure-hi un gran potencial educatiu i va animar els creadors a adaptar-lo per a les escoles. Va ser aquest gir inesperat el que va posar en marxa tota la maquinària.

Els creadors, que inicialment volien mantenir el projecte dins d’un cercle íntim, es van trobar davant la necessitat de formalitzar-se com a empresa per poder tirar-lo endavant. L’Ajuntament de Tarragona, tot i no poder assumir la producció, es va comprometre a comprar unitats per repartir-les als centres educatius de la ciutat. Des d’aleshores, el projecte ha anat creixent amb el suport d’empreses, entitats i la complicitat de la ciutadania.

Missió Seguici és un joc dinàmic, pensat per a petits i grans, que combina preguntes, proves de mímica i paraules prohibides, tot dins l’univers de les festes de Santa Tecla. Els jugadors poden escollir elements emblemàtics del Seguici —nanos, gegants, bèsties o balls— i recórrer el trajecte per la Part Alta de Tarragona superant proves i sumant paraigües, un element clau per protegir-se de la mítica pluja de Santa Tecla, que en el joc apareix quan surt un set. En aquell moment, cal decidir: gastar un paraigua per mantenir la posició o retrocedir fins al refugi més proper.

Ara mateix, el joc es troba en fase de prereserva oberta fins a finals de juliol. Els impulsors fan una crida a la participació per poder ampliar la tirada i reduir costos, ja que la producció i la logística són tot un repte per a un projecte local com aquest. Pots fer-te patró del projecte o prereservar un joc en l'enllaç web oficial del projecte.

A més, animen a la ciutadania a aportar preguntes, anècdotes i curiositats sobre Santa Tecla i la cultura popular de Tarragona per fer créixer el joc de forma col·laborativa. Les millors aportacions podran formar part del joc i seran reconegudes amb el nom del seu autor.