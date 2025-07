Les arts escèniques contemporànies han fet llavor

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

Aquest dijous es va presentar al Teatret del Serrallo la programació de la quarta edició d’Escena Germinal, el festival d’arts en viu en contextos rurals del Camp de Tarragona. El cicle, que enguany se celebrarà del 12 al 27 de juliol, té com a missió portar al Camp de Tarragona una selecció de propostes de teatre, dansa, performance o instal·lació que el públic pot gaudir en entorns naturals, rurals i comunitaris. «Ara fa quatre anys vam imaginar per primera vegada què passaria si col·loquéssim coses impròpies en espais impropis», explicava en la presentació Marc Chornet, director del festival juntament amb Júlia Simó. El que va passar és que el públic va combregar amb la idea de maridar l’art contemporani amb la descoberta del territori, del seu patrimoni i dels productes de la zona. «Tenim la convicció que, en un context lúdic, les arts escèniques contemporànies es viuen de manera molt més interessant i resulten molt més nutritives per a l’espectador», afegia Chornet.

Enguany Escena Germinal torna a tenir com a escenari els municipis d’Alcover, El Pla de Santa Maria i Cabra del Camp, i incorpora com a novetat la Nou de Gaià. «La nostra voluntat, de cara al futur, és continuar creixent», admetia el Marc, qui també va afirmar que, «si l’any passat va ser el del salt qualitatiu», el festival d’enguany «ha de ser el de consolidació».

Pel que fa a la programació d’aquesta edició, Germinal obrirà, com és tradició, al Celler Mas Vicenç de Cabra del Camp amb un vespre enmig de les vinyes, en què se succeiran diferents accions poètiques, escèniques i musicals mentre es degusten els vins del celler. Això serà dissabte 12 de juliol. Diumenge dia 20 la vetllada estarà adreçada al públic familiar, que es trobarà al Mas El Carpi per fer un berenar de pa amb oli i xocolata mentre gaudeix amb els espectacles de titelles de la Companyia Matito i l’espectacle de carrer, circ i humor Mamaxtreme in Wonderland de Marta Renyer. La setmana següent tindrà com a epicentre artístic el Convent de les Arts d’Alcover, on es podran veure la peça Maclownbeth, de Projecte Longànime, amb direcció de Lluís Graells, Ròdols i cigrons, d’Escarlata, i del duet musical format per Joan Claver i Gerard Marsal. Aquella mateixa setmana Germinal també ha programat dues obres de Joan Cavallé, escriptor i dramaturg nascut a Alcover, que hi portarà el Petit retaule de la caritat, la mort i la llàstima, estrenat com a projecte el taller de final de grau dels estudis de recorregut professional d’actuació de l’institut Antoni de Martí Franquès, i la lectura dramatitzada Qui em cremarà la casa?

La clausura del festival serà el cap de setmana del 26 i 27 amb una oferta doble. D’una banda, una passejada amb la periodista gastronòmica Ruth Troiano i el filòleg i traductor Pau Sabaté entre les vinyes del Celler 9+ de la Nou de Gaià i, de l’altra, la vetllada Camp de Tarragona, capital Cultural Alcover, que consistirà en la presentació dels espectacles Plata, de Big Bouncers, i Iaia, de Mambo Project.