Els 192 pisos públics del PP-10 rebran els primers inquilins el setembre del 2026

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

La construcció dels 192 habitatges de protecció oficial (HPO) al PP-10, entre Campclar i Bonavista, avança a bon ritme. Fa pràcticament un any, es van iniciar les obres de la promoció de pisos de lloguer assequible més important que ha impulsat l’Ajuntament de Tarragona fins ara. Tot i que està previst que finalitzin el juny del 2026, no serà fins al mes de setembre quan hi entrin a viure els primers inquilins. El rang de preus oscil·larà entre els 442 i 689 euros mensuals amb garatge i traster inclosos.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va visitar ahir les obres de la nova promoció, que s’anomenarà Les Oliveres i constarà de dues torres de 14 plantes, els quals estaran acompanyats per altres dos blocs de tres i sis nivells. Aquests oferiran habitatges d’un, dos i tres dormitoris, els quals comptaran amb el certificat energètic ‘A’.

Tanmateix, hi haurà tres locals comercials, places d’aparcament, trasters i una zona comunitària enjardinada. «No ha de ser contradictori la qualitat i l’estètica amb el fet que sigui de lloguer social», va remarcar Viñuales. L’alcalde va destacar que «serà un edifici icònic i una de les joies de la corona del PP-10, on ja hi ha el nou Hospital Viamed i tenim l’Anella Mediterrània».

El batlle estava acompanyat per Clara Muñoz, directora de la Fundació Salas —promotora de Les Oliveres—, qui va assegurar que és «un projecte molt gran i emblemàtic per a nosaltres». D’altra banda, va destacar la col·laboració publicoprivada que ha permès la construcció d’aquests 192 pisos assequibles, els quals han suposat una inversió de 28,8 milions d’euros.

Del pressupost total, 6,9 milions s’han finançat amb una subvenció dels Next Generation. La Fundació Nou Lloc serà l’encarregada de gestionar aquests blocs un cop acabin les obres, que combinen la construcció convencional amb el muntatge de mòduls prefabricats.

Preparar la convocatòria

Queda encara més d’un any perquè s’entreguin les primeres claus, però el Servei Municipal de l’Habitatge (SMHAUSA) ja està treballant en la redacció de les bases de la convocatòria per poder optar a llogar aquests habitatges. Viñuales va assenyalar que serà un requisit imprescindible estar inscrit al Registre de Sol·licitants de Protecció Oficial (www.registresolicitants.cat).

Tanmateix, va recordar que un 25% dels pisos estaran reservats per a menors de 35 anys i un altre 25% per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat. L’alcalde també va destacar que hi ha tres solars més del PP-10 inscrits al registre de reserva pública de la Generalitat per a la construcció d’habitatge social.