Afectacions al trànsit de l’avinguda Catalunya per les obres a les reixes de ventilació de l’aparcament

Imatge del tram de l'avinguda Catalunya que quedarà afectat per les obres.

Del 7 al 12 de juliol es portaren a terme unes obres de reparació i manteniment de les reixes de ventilació del pàrquing municipal de l’avinguda Catalunya de Tarragona. Aquesta intervenció suposarà unes restriccions al trànsit per poder efectuar els treballs programats. Les tasques es faran en dos intervals, és a dir, primer arreglaran les reixes d’un sentit de circulació i després les de l’altre. Per tot plegat, es demana a la ciutadania que opti per itineraris alternatius.

L’empresa que executa les obres intentarà obrir el trànsit cada dia cap a les 15h, sempre que la intervenció ho permeti. En cas que hi hagués alguna tasca que ho impedís, el tall de circulació es mantindria fins a l’endemà.

Durant la primera fase, que compren del dilluns 7 al dimecres 9 de juliol, hi haurà un tall total de la circulació de vehicles des de la cruïlla de l’avinguda Rovira i Virgili i quedaran inhabilitades les places d’aparcament per a motocicletes i la zona de càrrega i descàrrega del tram dret de l’avinguda Catalunya (direcció Portal del Roser).

L’accés i sortida a l’aparcament municipal Catalunya quedarà garantit a través dels dos accessos del tram esquerre (direcció Universitat Rovira i Virgili).

L’accés al pàrquing comunitari del número 12 està garantit, ja que es permetrà l’entrada i sortida des de la cruïlla de Maria Cristina.

Pel que fa al transport públic, la línia L-22 modificarà temporalment el seu recorregut. Les parades Catalunya, Portal del Roser i Estanislau Figueres quedaran anul·lades i s'habilitaran com a alternatives les parades: Campus Catalunya, Rovira i Virgili i Colom, 14.

Segona fase

Durant la segona fase, que compren del dijous 10 al dissabte 12 de juliol, es farà un tall total de circulació de vehicles des de la cruïlla de Maria Cristina en direcció a l’avinguda Rovira i Virgili, només es permetrà accés als veïns de l’entorn del carrer Montblanc. No obstant això, tenen accés alternatiu pel carrer Alfred Opisso.

L’accés i sortida a l’aparcament municipal Catalunya es mantindrà a través dels dos accessos del tram dret (direcció Portal del Roser).

Pel que fa al servei d’autobusos, es preveuen afectacions a les línies L-6, L-21 i L-22. Les modificacions de recorregut i les parades alternatives es podran consultar a partir del dilluns 7 de juliol a l’aplicació oficial de l’EMT.