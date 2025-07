Port Tarragona comença la instal·lació de les noves defenses al Moll de Catalunya

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Port de Tarragona ja ha iniciat els treballs d’instal·lació de les noves defenses marítimes al Moll de Catalunya. Es tracta d’una actuació que finalitzarà al mes de setembre i que servirà per adaptar aquesta infraestructura a les necessitats dels grans vaixells actuals. Aquesta obra suposa un pas endavant per garantir una operativa segura i eficient, especialment per embarcacions de gran tonatge.

Les defenses són elements fonamentals per absorbir l’impacte dels vaixells durant la maniobra d’atracada, i permeten protegir tant les embarcacions com les estructures del moll. L’Autoritat Portuària de Tarragona va decidir canviar les defenses existents, instal·lades majoritàriament l’any 2015, ja que no tenien la capacitat suficient per suportar les energies d’atracada de vaixells de gran dimensió i càrrega actuals, fet que feia necessària la seva renovació.

Els nous equipaments que s’estan col·locant, tenen una capacitat d’absorció d’energia de fins a 2.671 kNm, gairebé el doble que els anteriors. Amb aquesta millora, el Port de Tarragona es prepara per rebre vaixells de fins a 260.000 tones de pes total amb totes les garanties de seguretat.

El projecte, que té previst finalitzar la instal·lació de totes les noves defenses al mes de setembre, ha estat adjudicat per un valor de 1.802.409€ (IVA Inclòs) a l’empresa PROSERTEK, companyia líder en el mercat internacional d’equipament per a l’atrac de vaixells. El disseny, el seguiment i la supervisió dels treballs corren a càrrec de la Direcció d’Obra de l’Autoritat Portuària de Tarragona, que vetlla per la correcta execució de tots els processos.

Una actuació en dues fases

El projecte d’instal·lació dels 28 sistemes de defensa s’està duent a terme en dues fases per tal de minimitzar l’impacte en l’activitat del Port. La fase 1, ja en marxa, contempla la col·locació de les primeres 15 defenses en un tram continu del moll, mentre que la fase 2 completarà les 13 restants.

Els treballs inclouen el desmuntatge de les defenses antigues, la fabricació i transport dels nous sistemes i la seva instal·lació en punts estratègics alineats amb els norais (els elements on s’amarren les embarcacions). Les defenses retirades en bon estat - instal·lades el 2015 - es conservaran per a futures reutilitzacions en altres molls del Port on no hi poden atracar vaixells d’aquestes dimensions pel seu calat.