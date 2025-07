La Pirotècnia El Pilar dona el tret de sortida al 33è Concurs de Focs

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres a la nit va arrencar el 33è Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona amb l’espectacle de la Pirotecnia El Pilar, fundada fa més de 150 anys per la família Dávila a Las Palmas de Gran Canària. Aquesta empresa, amb una llarga trajectòria en grans esdeveniments com el carnaval de Las Palmas, les mascletaes de San Lorenzo i la Quema del barco y el castillo de Teror, va presentar a Tarragona 576 kg de massa pirotècnica en un programa dissenyat per sorprendre amb textures, colors i ritmes. Era la primera vegada que participava en aquest concurs, i el seu disseny va combinar la tradició canària amb tocs contemporanis, guanyant la complicitat del públic.

Enguany, el certamen es desenvolupa sense el «mamotreto» i amb accés limitat per vehicles: només es pot accedir a peu des de la Baixada del Toro, el Moll de Costa–plaça dels Carros i el carrer Mestre Benaiges. El passeig Marítim i Mestre Benaiges estan tallats per prioritzar la seguretat, i es recomanen punts com el Balcó del Mediterrani i el passeig de les Palmeres per gaudir millor dels focs.

Avui, dijous 3 de juliol, a les 22.30 h, serà el torn de la Pirotecnia Valenciana, de Llanera de Ranes.