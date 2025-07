Una òpera clàssica per un escenari únic

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Tot preparat per l’arribada de l’òpera La Bohème de Puccini a Tarragona. Els pròxims dies 11 i 13 de juliol el Teatre Auditori Camp de Mart serà un escenari únic per l’obra escènica clàssica. «Estic molt feliç d’estar a Tarragona. L’entorn és meravellós i és molt màgic. A més, té molt bona acústica. Hi ha molt pocs llocs a Europa amb un entorn així. S’han de fer moltes més òperes al Camp de Mart», va expressar la soprano Ainhoa Arteta.

L’artista es troba en un moment de la seva carrera on fa molt poques òperes a l’any, ja que prefereix prioritzar els recitals. «Una òpera requereix un mes i mig d’assaigs i de treball. I no ho puc conciliar amb la vida familiar. L’Àngel Òdena i jo ens coneixem de fa molts anys i no ho vaig dubtar perquè vull anar als llocs on sé que em respectaran», va indicar Arteta.

Pel que fa a l’obra, els seus intèrprets destaquen que és un clàssic que s’adapta i té vigència en l’actualitat. «És una obra coral sobre els bohemis. I sempre n’hi ha hagut i n’hi hauran. És de les que més pot acostar els neòfits que no han anat mai a l’òpera», va explicar la soprano.

Joc de llums

Pel que fa a la posada en escena, el director d’aquest àmbit, Emilio López, ha preparat un gran joc de llums. «Hem fet una posada en escena ad hoc per l’espai. Crearem tota una sèrie de panells i també comptarem amb part de l’attrezzo de la Fundació Òpera de Catalunya, que ens l’han cedit», va exposar Àngel Òdena, director artístic.

Els responsables animen a la ciutadania a comprar les últimes entrades disponibles per a l’espectacle. «La gran majoria dels integrants són del territori tarragoní. Tenim artistes de primeríssim nivell i demostrem que ho podem fer aquí», va afegir Òdena.

La Bohème transporta el públic al París bohemi del segle XIX, on quatre joves artistes viuen entre l’alegria de la joventut i els reptes de la realitat. «Faig de Mimí i aquest rol per a mi és caramel·let. És de les òperes que més cops he interpretat en la meva carrera i de les que més m’agrada», va dir Arteta.

Paper del territori

A l'obra hi participen també l’Orquestra Camerata XXI–Ciutat de Reus, el Cor d’Òpera de Tarragona i el Cor d’alumnes del Conservatori Professional de Tarragona, amb la col·laboració de l’Institut Cal·lípolis en la caracterització. «És un plaer acollir aquesta òpera quilòmetre zero, aprofitant tot el talent que tenim al territori», va concloure Sandra Ramos, consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona.