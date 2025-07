Avança a bon ritme la construcció dels 192 habitatges de lloguer assequible del PP10

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Les obres de la promoció Les Oliveres, que comptarà amb 192 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer de l’edifici a la parcel·la M3 del Pla Parcial Urbanístic 10 (PP-10), avancen a bon ritme. Aquest dijous, l'alcalde de Tarragona, Rúben Viñuales, ha visitat els treballs acompanyat de Clara Muñoz, directora de la Fundació SALAS, promotora de l’obra i de Pere Esteve, president de la Fundació Nou Lloc, que s’encarregarà de la gestió. També s’han sumat a la visita el conseller d’Urbanisme Nacho García, així com els equips tècnics de l’Ajuntament i les dues fundacions.

Actualment, l’obra segueix el calendari previst. Cal tenir en compte que amb el sistema de construcció industrialitzada d'estructura, façana i banys, la construcció és molt més àgil. De fet, aquest sistema mixt permet un estalvi total de terminis respecte a la construcció tradicional que farà possible la finalització de l’obra el juny del 2026. El sistema industrialitzat permet també una millora la qualitat constructiva i la seguretat, a la vegada que contribueix a la sostenibilitat mitjançant la reducció de residus i el compromís amb la descarbonització del sector.

Rubén Viñuales ha manifestat que «serà una promoció emblemàtica, amb una gran qualitat i estèticament molt atractiva. I a la vegada tindrà el preu limitat i serà assequible». El batlle també ha posat en relleu que «l’habitatge és una de les nostres prioritats com a govern municipal i les Oliveres és el primer dels grans projectes que estem treballant per fer realitat».

La directora de la Fundació Salas, Clara Muñoz, ha destacat «que es tracta d’un projecte molt gran i emblemàtic per la fundació i per la ciutat de Tarragona. És fruit de la col·laboració entre el sector públic i el privat, que és possible gràcies a la implicació de l’Ajuntament, la Fundació Salas, la Fundació Nou Lloc, la Generalitat i el Ministeri, que compta amb fons Next Generation així com el finançament de ICF».

Render dels futurs habitatges que s'estan construïnt al PP10.Cedida

Les Oliveres, una promoció sostenible i accessible

La promoció Les Oliveres compta amb un total de 192 habitatges d’1, 2 o 3 dormitoris, així com tres locals comercials, zona comunitària enjardinada, places d’aparcament i trasters. Un 25% dels pisos estaran reservats per a menors de 35 anys i un altre 25% per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat.

Es tracta d’un nou edifici és eficient i sostenible que comptarà amb la màxima qualificació energètica (AA). A més, també cal destacar que aquesta obra serà totalment accessible. El rang de preus serà entre 442-689€ al mes amb garatge i traster inclosos.

Els habitatges s’han adjudicar als usuaris el juny de 2026. Les persones interessades hauran de complir els requisits que la futura convocatòria determini. Serà requisit imprescindible que, al 2026, estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants de Protecció Oficial.

PP10, un nou barri en construcció

El nou complex de les Oliveres se situa al PP10, un barri a tocar de l’Anella Mediterrània i la Ciutat Esportiva del Nàstic. Properament també s’hi inaugurarà un nou centre hospitalari privat.

El PP10 també acull 3 solars inscrits al registre de reserva pública per la construcció d’habitatge de protecció social de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de l’M5A propietat d’SMHAUSA on s’hi podrien construir 87 habitatges com a màxim i que impulsaria el mateix servei d’habitatge; el solar M6E també propietat de SMHAUSA que permetria la construcció de 65 habitatges i que també s’impulsaria des del servei municipal.

Finalment, al PP10 hi ha el solar conegut com M5B propietat de la Generalitat i que permetria la construcció de 150 habitatges més que construiria el govern català. Per tant, en total el barri podrà acollir vora 500 pisos de protecció oficial.

Col·laboració entre SMHAUSA, Fundació Salas i Fundació Nou Lloc

SMHAUSA va tancar fa dos anys amb la Fundació SALAS un acord per construir la promoció Les Oliveres. La promotora social sense ànim de lucre té el dret de superfície sobre aquest solar municipal per 75 anys —prorrogable fins a 99 anys— amb l’objectiu de fer realitat aquesta promoció d’habitatges.

L’acord especifica que, un cop promoguts els dos edificis, serà la Fundació Nou Lloc, una entitat sense ànim de lucre especialitzada en gestió d’habitatge social, qui s’encarregarà de la gestió.

Un cop finalitzat aquest dret, els edificis retornaran a SMHAUSA i la propietat del sòl la mantindrà sempre aquest servei municipal. El pressupost del projecte és de 28.850.000 €, la subvenció dels fons Next Generation és de 6,9 milions d’euros i finançament de l’Institut Català de Finances.