L’Estat fa l’últim pas per poder licitar la redacció del projecte de la Intermodal

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Transports va remetre ahir l’Estudi Informatiu de l’Estació Intermodal de Vila-seca al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD). Es tracta de l’últim pas abans d’aprovar definitivament l’estudi i poder licitar la redacció del projecte de l’estació.

El MITERD recollirà la Declaració d’Impacte Ambiental, document imprescindible per a l’aprovació definitiva del projecte i la licitació de la redacció. Segons fonts del Ministeri, l’elaboració d’aquest document podria allargar-se durant uns quants mesos. La previsió inicial era començar les obres l’any 2026, fet que sembla improbable.

A més, encara cal conèixer el detall de la resposta a les al·legacions sobre el projecte, que s’han abordat i valorat i provocaran canvis en el disseny, l’explotació i la funcionalitat de l’estació.

La intermodal fa passes endavant tot i els dubtes de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, qui va arribar a assegurar en declaracions a l’ACN que, «si em diuen que perdré més trens, no la vull». El xoc de declaracions per la ubicació de l’estació entre Viñuales i l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha provocat la sortida de l’ajuntament vila-secà del Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana.

Però això no ho és tot, perquè l’hipotètic pas de les mercaderies perilloses per Vila-seca si abandonen el frontal marítim de Tarragona també els confronta. La mobilitat ferroviària és complexa, i un moviment pot condicionar-ne un altre.

Aquesta mateixa setmana, Segura, durant una resposta a l’oposició en el Ple Municipal, va recalcar: «Defensaré els interessos dels meus ciutadans. Si no surten per Tarragona, per on creu que circularan les mercaderies perilloses?». Fa unes setmanes, el mateix Ministeri va licitar l’estudi informatiu dels nous accessos ferroviaris del Port, i el compromís és eliminar les maniobres del frontal marítim de Tarragona.

Al·legacions a la Intermodal

Des de l’Estat confirmen que, fins aquest moment, s’ha estat treballant en les al·legacions recollides en la fase d’informació pública. Els ajuntaments de Vila-seca, Reus i Tarragona, entre altres institucions i entitats, van formular al·legacions per tal de reclamar millores en el projecte, com la connectivitat amb l’estació o la pèrdua de freqüències en la resta de municipis. De fet, ja fa més d’un any des de l’inici del procés d’al·legacions. «El temps necessari per abordar-les ha estat en els terminis habituals per estudis d’aquest nivell», ressalten des del Ministeri.

Des de Tarragona destaquen que «Tarragona no pot perdre ni més trens ni més freqüències», situació que tracten amb la Generalitat. Per la seva banda, Vila-seca posa en valor la «comunicació» amb el Ministeri. Cap de les dues administracions, però, coneixen la resolució de les al·legacions. «Quan es publiqui l’aprovació definitiva de l’Estudi Informatiu, es donarà a conèixer en detall la resposta a les al·legacions», alerten des del Ministeri.

El que sí avancen és que la valoració de les al·legacions és «positiva» perquè «han permès millorar les alternatives plantejades en termes de disseny, explotació i funcionalitat de l’estació». Les al·legacions seran clau per al desenllaç del serial de la intermodal.