Els veïns, farts de la brutícia a un solar de la Part Alta de Tarragona

Els veïns de la Part Alta de Tarragona es mostren farts per la situació amb un solar al seu barri. Concretament a la plaçeta de l’Oli, número 1. «Es troba ple de andròmines acumulades pels rodamons i sensesostre que diariament circulen per la zona del Centre Històric, amb el perill d’incendi que comporta així com un cau de malalties per rates i paneroles», explica Maria Luisa Palacios, veïna de la zona.

Segons expliquen els residents, des de fa mesos han enviat diverses queixes a l’Ajuntament a través de l’aplicació Epp!, sense haver rebut resposta.

Preocupació

«Això genera intranquil·litat i preocupació per la seguretat del veïnat proper i pels turistes que passegen per la zona», considera la veïna. «Som coneixedors de l’estat d’aquest espai per això ja hem fet diferents accions des de la GUT i des de l’Ajuntament», responen des del consistori.

Es tracta d’un local privat, no un terreny municipal. Des de l’Ajuntament es va requerir a la propietat que ho netegés i se li va proposar que tanqués aquest espai. Encara està dins del termini per poder netejar-ho, expliquen des del consistori. Si la propietat del solar incompleix, l’Ajuntament podrà imposar multes i també l’execució subsidiària a càrrec de l’obligat. La situació de solars bruts o abocadors il·legals no és nova a la ciutat.

Abocadors

Des del 2020, s’han tramitat 1.054 sancions per l’Ordenança de Convivència Ciutadana. La gravetat de les sancions depèn de la seva afectació a l’entorn. Si la infracció es fes al Francolí, es consideraria greu perquè perjudica directament al medi ambient. Si es fes en un polígon, la infracció seria considerada lleu. Als punts susceptibles d’abocaments, des de l’Ajuntament s’hi han tancat els accessos amb elements físics.