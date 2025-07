Detenen a Tarragona un pres que havia fugit durant un permís penitenciari

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d’Esquadra de les unitats d’Investigació i Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tarragona van detenir ahir a aquesta ciutat un home de 40 anys per un requeriment judicial de detenció i set més d’ingrés a presó. Es tracta d’un pres que va aprofitar un permís penitenciari per no retornar al centre a finals del mes de novembre de l’any 2023.

Pels volts de les 09.00 hores ahir, es va organitzar un dispositiu el qual va comptar amb el suport d’efectius d’ordre públic i mitjans aeris per l’elevat grau de risc del pres.

En concret, es va actuar en un domicili del carrer Priorat de Tarragona on prèviament es va constatar que s’hi amagava amb l’ajuda de diversos familiars que en el passat van col·laborar en dificultar les tasques de recerca. El reu compleix condemna fins a finals d’abril de l’any 2030. Durant el temps en que se l’ha estat buscant, se li atribueixen un total de 7 nous fets delictius, entre ells robatoris amb violència i intimidació, amenaces, maltractaments, o robatoris amb força entre d’altres.

Agents de paisà i uniformats van envoltar l’edifici després de localitzar-lo quan accedia a l’interior. Un cop es va obtenir la corresponent autorització judicial, els agents van intervenir. En adonar-se de la presència policial, l’home va intentar fugir per una finestra fins que finalment se’l va poder detenir després de tancar-se dins d’una habitació.

Durant l’actuació policial, els agents van localitzar-li una arma de foc curta simulada i una navalla de grans dimensions. El detingut, al qual li consten un total de 61 antecedents per diferents cossos policials, ha passat aquest matí a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.