Rècord de participació en la programació Hivern-Primavera de la Xarxa de Centres Cívics

La programació Hivern-Primavera 2025 de la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona va acabar la setmana passada després d’haver acollit un total de 3.201 persones que es van inscriure en les diferents activitats que s’han ofert. Es tracta d’una xifra rècord de participants en la qual cal sumar les persones que van assistir a les propostes que no requerien inscripció i les que van quedar en llista d’espera.

«En aquests últims mesos, els cinc centres cívics de la ciutat s’han omplert d’activitats obertes a tota la ciutadania en el marc d’aquesta programació Hivern-Primavera. S’ha tornat a demostrar l’important servei de proximitat que esdevenen els centres cívics i la capacitat que té aquesta xarxa per treballar de forma transversal amb una oferta molt àmplia i variada d’activitats col·laboratives amb nombroses àrees municipals i entitats de la ciutat», ha manifestat la consellera de Centres Cívics, Cecilia Mangini, qui ha avançat que actualment s’està treballant en la pròxima programació de tardor.

La programació d’aquesta temporada ha estat marcada per la transversalitat. S'han ofert més de 200 activitats, 119 de les quals han estat gratuïtes, que s'han basat en diferents àmbits com són la cultura, l'educació, la gastronomia, l'esport, el patrimoni, els idiomes i el benestar animal, entre altres. La programació s’ha estructurat, com en edicions anteriors, per temàtiques i s'han ofert exposicions, xerrades, jornades, sortides, els cicles Crispetes i Escenari Viu; activitats emmarcades amb el projecte CivicCleta i el servei Connect@; i cursos monogràfics, entre altres.

Un gruix important de les inscripcions de la programació Hivern-Primavera d’enguany s’ha concentrat en l’Escenari Viu, amb un total de 1.774 persones inscrites en els espectacles coorganitzats amb la conselleria de Cultura. També s'han ofert activitats emmarcades en la programació del Mes de la Salut impulsada des de la conselleria de Salut Pública i a la de Memòria democràtica de l’Arxiu Municipal amb la sortida Els bombardejos aeris sobre la ciutat de Tarragona i visita als Refugis.

A més, per primer cop a la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona, s’ha acollit una sessió del Consell Municipal d’Infants i Adolescents de Tarragona. En relació amb la infància, la Xarxa de Centres Cívics també ha format part del Passaport Edunauta en nombroses activitats d’aquesta temporada, com ara les sessions del cicle de cinema Crispetes.

En paral·lel a la programació d’Hivern-Primavera, la Xarxa de Centres Cívics també ha ofert altres activitats que han tingut una bona acollida aquests últims mesos, com ara la ruta per la natura CaminART coorganitzada amb la FAVT i la segona edició del projecte Fem Barri, amb la ruta històrica pel barri de Parc Riu Clar elaborada en col·laboració amb l’Institut Francesc Vidal i Barraquer. A més, durant tota la temporada, s’han ofert exposicions itinerants a cadascun dels centres cívics de la ciutat.