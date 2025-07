Nomad Festival Tarragona 2025: Programa complet, dates, horaris i activitats destacades

El Passeig de les Palmeres de Tarragona acollirà, del 10 al 13 de juliol el Nomad Festival. El Nomad és un festival familiar. Disseny, gastronomia, moda, decoració, concerts, teatre, tallers, tecnologia i jocs infantils s’uneixen perquè qualsevol persona, de totes les edats, en pugui gaudir a prop de casa. El visitant hi trobarà música en directe en un entorn agradable per gaudir de la cultura, la gastronomia, i per comprar a petites marques recolzant les empreses locals i de proximitat.

Consulta la programació completa d'equest festival a Diari Més:

10 de juliol Dijous

18.00h Obertura de Nomad

18.00 a 00.00h Market de disseny emergent

18.00h Pintacares i trenes de colors amb Chandras Makeup | Tot el dia

19.00h Lollipop party | La mini disco on els petits es converteixen en grans estrelles! Confetti, hits i ballaruca nonstop en una festa dolça i desinhibida. Diversió per a tota la família i molt de brilli-brilli! | Escenari Estrella Damm

22.00h LADY HITS és un viatge sonor pels grans himnes femenins dels 80 fins avui. De Whitney a Dua Lipa, un concert homenatge amb veu, caràcter i molt power! | Escenari Estrella Damm

11 de juliol Divendres

12.00h Obertura de Nomad

12.00 a 00.00h Market de disseny emergent

12.00h Pintacares i trenes de colors amb La Puça Maquillatge | Tot el dia

12.30h Vermut rumbero amb Dj Resident amb el nostre DJ resident: rumba, alegria i molt flow. Ritmes, rialles, compàs i vermut ben fresquet. Vine a fer el primer ball del dia! | Escenari Estrella Damm

18.30h La Berta sense por | Un conte musical ple de misteri, descobertes i coratge. Per petits valents amb ganes de somiar | Escenari Estrella Damm

19.00h DANTUVI | Tardeo de Rumba un show dinàmic i interactiu que combina rumba catalana, pop-rock, reggaeton i clàssics amb molt de flow. Ideal per a qualsevol celebració, converteix cada actuació en una festa única que fa vibrar cos i ànima. | Escenari Amfiteatre 21.00h SALERO amb DJ RESIDENT | Quan la rumba es barreja amb el house i el flamenc, neix una sessió diferent, canalla i molt ballable. Hermes Antich torna amb Salero, la proposta que et connecta amb les arrels a través de beats moderns i l’estil mes salsero | Escenari Amfiteatre

22.30h Concert amb MODELO és energia pura en format ukelele i bateria. Aquest duo aragonès, amb estil busker i tocs de pop, indie i reggae, ha fet ballar mig món. Ara, als escenaris dels grans festivals, connecten amb el públic amb música, humor i emoció. Un directe fresc, proper i inoblidable | Escenari Estrella Damm

12 de juliol Dissabte

18.00h Obertura de Nomad

18.00 a 00.00h Market de disseny emergent

18.00 A 22.00h Tallers de manualitats Accedeix a la zona infantil per només 4€. Amb l'entrada gaudiràs de 45 minuts per fer els 3 tallers: Stone Painting, Plantar suculentes i Art en paper.. Horaris d'accès: 18h-18.45h-19.30h-20.15h-21h) Amb Ai Carai

18.00h Pintacares i trenes de colors amb Chandras Makeup | Tot el dia

19.00h La botiga dels contes màgics. En aquest petit establiment encantat, cada objecte amaga una història meravellosa. Llibres que parlen, capses que fan volar i personatges que surten del no-res! Un espectacle interactiu, ple de música, humor i màgia, on els infants són els protagonistes i descobriran que a dins de cada conte... hi ha una aventura inesperada. Perfecte per famílies amb ganes de somiar despertes! | Escenari Estrella Damm

19.00h DISCO STEREO amb Nuria Garcia fusiona violí elèctric i electrònica amb una elegància hipnòtica. El seu directe és una experiència immersiva, emocional i inoblidable | Escenari Amfiteatre

21.00h INDIE SESSION amb DJ RESIDENT | Hits que coneixes, temes que no sabies que estimaves. Una sessió directa al cor indie-pop: ritme, actitud i ball assegurat. No cal pensar-ho gaire… vine i deixa’t portar | Escenari Estrella Damm

21.00h HOTCAKE SHOW una sessió de DJ + saxo + percussió que et farà ballar com si fossis al cor del Carib, però sense sortir de Tarragona. Ritmes que et sacsegen, vibes que et fan vibrar, i un ambient que et robarà el cor | Escenari Amfiteatre

22.30h Concert amb COPACABANA és el tribut definitiu a l’indie espanyol. Un espectacle vibrant i cuidat que et farà reviure hits d’Izal, Vetusta, Viva Suecia o Arde Bogotá. Més que un concert: una festa amb emoció, energia i molt flow | Escenari Estrella Damm

13 de juliol Diumenge