Enguany només es podrà accedir a peu al Concurs de Focs

Tot a punt per a la celebració del 33è Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona. L’edició d’enguany serà especial perquè es viurà aquest espectacle únic en l’escenari de sempre, la platja del Miracle, però ja sense la plataforma.

El Concurs arrencarà el 2 i s’allargarà fins al 5 de juliol, però abans, avui, Tarragona viurà per segon any consecutiu una exhibició de drons a la mateixa punta del Miracle, que donarà peu al Concurs pirotècnic. Aquesta exhibició se celebrarà a les 22.30 h.

Per altra banda, amb motiu de les obres de demolició de la plataforma i pels canvis que aquestes han suposat a l’espai, s’activarà a partir de demà i fins dissabte tot un dispositiu de mobilitat amb restriccions al trànsit rodat en aquest entorn al qual enguany no s’hi podrà accedir amb vehicle com es feia en les edicions anteriors. El trànsit es tallarà al passeig Marítim, des de l’accés a l’espigó, i també al carrer de Mestre Benaiges. Aquesta mesura pretén prioritzar el pas dels vianants.

Es recorda que la platja del Miracle estarà oberta per tal de poder viure els certamen de Focs des de la mateixa platja a excepció de la zona afectada encara per les obres de demolició de la plataforma, la qual, per motius de seguretat, romandrà senyalitzada i tancada al públic.