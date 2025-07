Els espectacles de dron tornen avui a Tarragona: la revolució visual de l'estiu

Tarragona tornarà a viure aquesta nit una estrena especial en el marc del Concurs Internacional de Focs Artificials. Com ja va passar l’any passat, el popular certamen tarragoní inclourà una jornada protagonitzada per un espectacle de drons que il·luminaran el cel de la ciutat. Sota el títol Somiant a Tarragona, la proposta visual ha estat creada expressament per inaugurar la 33a edició del concurs i oferir una experiència innovadora i emocionant per a tots els assistents.

Aquest espectacle arriba de la mà de Flock Drone Art Studio, empresa catalana referent en la creació de xous aeris amb drons que està revolucionant les festes populars arreu del territori. Des de Badalona fins a Andorra, passant per festivals com l'Ítaca a l'Estartit o esdeveniments a Encamp, Ourense i Beasain, Flock s'ha consolidat aquest estiu com una de les propostes estrella per a municipis i festivals d’arreu de la península.

Un espectacle fet a mida per a Tarragona

Els espectadors podran gaudir aquesta nit d’una coreografia lumínica única sobre la Punta del Miracle, on els drons dibuixaran al cel alguns dels símbols i elements més emblemàtics de Tarragona, connectant amb la seva història i la seva identitat cultural.

«Volem emocionar, no només il·luminar», explica Fran Arnau, cofundador i CEO de Flock Drone Art Studio. «Els espectacles amb drons s'han convertit en una nova manera de viure les festes. Són segurs, sostenibles, no generen contaminació acústica i permeten explicar històries que connecten amb el públic.»

Cada espectacle de Flock es dissenya a mida a partir d'una narrativa local o institucional, i combina la tecnologia amb la direcció artística i la música sincronitzada per crear una experiència immersiva.

Un fenomen en expansió

Els espectacles amb drons no són una tendència passatgera. S'han convertit en un nou format cultural que atrau milers d'espectadors. De fet, Flock Drone Art Studio ha creat més de 300 espectacles arreu d’Europa i Àfrica, i ha participat en grans esdeveniments com la Copa Amèrica o el Drone Show Festival a Donostia i Gijón, on han arribat a congregar fins a 100.000 persones.

«Estem vivint una transició cultural on la tecnologia no substitueix la tradició, sinó que l'enriqueix», destaca Arnau. «Els drons obren la porta a noves formes de celebrar, de comunicar i de compartir emocions entre generacions.»