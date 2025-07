Una dieta rica en omega-3 durant l'embaràs afavoreix el desenvolupament cerebral del nen

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

El consum d'aliments rics en omega-3 durant l'embaràs, com ara nous o peix blau, beneficia el desenvolupament neuropsicològic posterior dels nens i adolescents, segons un estudi de l'Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).

Els investigadors van analitzar 1.737 parelles mare-nen d'Astúries, Guipúscoa (País Basc), Sabadell (Barcelona) i València, i van concloure que el consum d'aliments amb una elevada presència d'àcids grassos omega-3 té un impacte positiu en el desenvolupament cerebral de nens i adolescents.

No obstant això, els autors de l'estudi adverteixen que «cal ser prudents a l'hora de consumir peix blau i no s'han de superar les racions recomanades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS)».

«Un consum elevat de nous i peix blau s'associa amb una millora de l'atenció, la memòria de treball i la intel·ligència fluida», explica la responsable de l'estudi, Ariadna Pinar-Martí.

La investigació assenyala, a més, que la dieta rica en omega-3 durant la gestació també s'associa a certes funcions cognitives i comportaments dels nens, com la impulsivitat, cosa que «evidencia la importància de la nutrició durant l'embaràs per a funcions neuropsicològiques complexes».

L'estudi se centra en nens de fins a 11 anys, «una etapa en què l'escorça prefrontal no està del tot desenvolupada i, per tant, no es pot establir una relació causal definitiva».