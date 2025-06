Tres tarragonins cancel·len més de 400.000 euros en deutes gràcies a la Llei de Segona Oportunitat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Tres nous casos de cancel·lació de deutes a Tarragona han permès als seus protagonistes començar de nou gràcies a l’aplicació de la Llei de Segona Oportunitat. En total, el despatx Repara Tu Deuda Abogados ha aconseguit l’exoneració de 393.276 euros, consolidant-se com un dels líders en aquest àmbit legal a Espanya.

Els persones beneficiades per aquesta mesura han travessat diverses situacions personals i econòmiques que les van portar a una situació d’insolvència. Un dels casos correspon a un home que es va endeutar després de sol·licitar diversos préstecs per adquirir un vehicle per poder anar al seu lloc de treball. En aquell moment, havia ascendit dins de l’empresa i podia fer front sense problemes al pagament de les quotes dels esmentats crèdits. Posteriorment, el deutor va ser acomiadat del seu treball i els seus ingressos van disminuir considerablement. Per poder cobrir totes les seues despeses mensuals i continuar abonant els crèdits va sol·licitar un nou préstec. Per desgràcia, no va aconseguir tornar l’import sol·licitat i el seu deute va ascendir a 61.056 euros.

En el Vendrell un veí va necessitar finançament per cobrir les reparacions i el manteniment del vehicle. Posteriorment, va sol·licitar nous crèdits per pagar els diferents impostos. Tot això va derivar en l’acumulació dels crèdits i la seva impossibilitat per fer front a aquests crèdits. El magistrat li ha perdonat el seu deute de 47.606 euros.

L’últim cas correspon a una dona de Torredembarra. Juntament amb el seu marit, va sol·licitar els primers préstecs per comprar un habitatge. Anys més tard, van refinançar l’esmentada hipoteca per iniciar un negoci consistent en una franquícia d’agència de viatges. Desgraciadament, tan sols un any més tard d’emprendre el negoci, es va produir la crisi econòmica de 2008 i es van veure obligats a tancar-lo. Posteriorment, l’any 2012, ell va perdre la seva feina i va marxar a treballar Mèxic. En aquell moment, amb la finalitat d’augmentar els seus ingressos i reduir els seus costos per poder fer front al pagament dels seus deutes, la seva esposa es va traslladar a l’habitatge de la seva mare a Màlaga i van decidir llogar el seu habitatge habitual de Torredembarra. Al cap d’un any, el seu inquilí va deixar de pagar-los i posteriorment va morir. En el moment de la mort de l’esmentat inquilí, la filla d’una veïna va aprofitar per ocupar l’habitatge, situació que desgraciadament s’ha prolongat en el temps.

Quan ell va tornar a Espanya el 2018, va haver de buscar una casa on viure i una ocupació, per la qual cosa, atesa la seva precària situació, es van veure obligats a sol·licitar més ajuda externa per a les seves despeses. El 2020, atès el context de la pandèmia de COVID-19 i amb la finalitat d’augmentar els seus ingressos, els deutors van decidir emprendre un negoci consistent en una acadèmia de classes online. Desgraciadament, l’acadèmia tampoc no va aconseguir convertir-se en una font d’ingressos constant.

La Llei de Segona Oportunitat, en vigor des de 2015, va ser concebuda per oferir una sortida legal a persones que no poden assumir els seus deutes, permetent-los reinserir-se en la vida econòmica i deixar enrere una situació que molts interpreten com un estigma o un fracàs.

