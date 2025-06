Tarragona: la capital espanyola on és més rendible llogar un pis

Bones notícies per als propietaris de pisos de lloguer a Tarragona. Segons l’últim informe publicat per la plataforma immobiliària pisos.com, la ciutat s’ha situat com la capital de província més rendible d’Espanya per invertir en habitatge destinat al lloguer. Al mes de maig de 2025, la rendibilitat bruta del lloguer a Tarragona va arribar al 7,88%, per sobre de la mitjana estatal, que es va situar en el 6,46%.

Aquest percentatge significa que els propietaris tarragonins obtenen uns ingressos anuals considerables en relació amb el preu d’adquisició de l’habitatge. A nivell nacional, el càlcul es basa en un habitatge tipus de 90 m² amb un preu mitjà de 219.690 euros i una renda mensual de 1.184 euros, que proporciona uns ingressos bruts anuals de 14.212 euros.

La rendibilitat del lloguer a Espanya ha crescut 0,32 punts percentuals respecte al mateix mes de l’any passat (6,14%) i també ha augmentat lleugerament respecte al mes anterior (6,39%).

Tarragona supera ciutats com Jaén i Castelló de la Plana

Després de Tarragona, les ciutats més rendibles per llogar són Jaén (7,40%), Castelló de la Plana (7,07%), Murcia (7%) i Còrdova (7%). En canvi, entre les ciutats menys rendibles destaquen Donostia – San Sebastián (3,70%), Palma de Mallorca (4,40%), Cadis (4,59%), Pamplona (4,73%) i A Coruña (4,76%).

Ranking de la rendabilitat del lloguer de pisos a les capitals d'Espanya segons Pisos.com.Pisos.com

Segons Ferran Font, director d’Estudis de pisos.com, «la situació de l’oferta d’immobles de lloguer residencial és més preocupant que mai. És necessari recuperar el caràcter assequible del lloguer, i per això cal frenar la fuga d’habitatges cap a modalitats amb més seguretat jurídica».