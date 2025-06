Prop de 9.000 escolars visiten el Museu del Port de Tarragona durant el curs 2024-25

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Museu del Port de Tarragona tanca el curs 2024-2025 amb un total de 8.898 visites d’escolars, agrupats en 375 grups. L’equipament ha ofert la seva proposta didàctica a alumnat de tots els nivells, des de Educació Infantil fins a estudis universitaris, de formació professional i de formació d’adults. L’etapa educativa que concentra més grups és Educació Primària amb un total de 177.

L’activitat amb més participants, de les nou diferents que ofereix el Museu per a públic escolar, ha estat Coneguem el Port, amb 102 grups participants. Per al període de vacances escolars, el Museu continua duent a terme activitats didàctiques pensades per a complementar les propostes de lleure que ofereixen els casals d’estiu organitzats per a entitats diverses del territori.

Des de l'obertura del Museu del Port de Tarragona l’any 2000, més 200.000 estudiants de tots els nivells educatius i procedents del territori de tota Catalunya, però també de la resta de l’Estat i de països europeus han conegut la seva proposta que apropa el món de la mar mitjançant el patrimoni portuari, pesquer i marítim exposat al Museu.

Dels 375 grups que han passat pel Museu del Port aquest curs 2024-2025, 81 han estat d’Educació Infantil. Pel que fa a l’Educació Primària, l’han visitat un total de 177 grups; sent- ne 85 de Cicle Inicial, 54 de Cicle Mitjà i 38 de Cicle Superior. En el cas de l’Educació Secundària Obligatòria, 63 grups d’entre 1r i 4t d’ESO han passat per l’equipament. El Museu del Port també ha comptat al llarg d’aquest curs amb la visita d’11 grups de Batxillerat, 29 de cicles formatius, 3 de formació d’adults, 4 amb alumnat multinivell, 4 grups d’estudiants estrangers i 3 grups d’alumnat universitari.

Nou activitats didàctiques

El programa didàctic del Museu del Port inclou nou propostes diferenciades, adaptades als diferents nivells educatius. L’activitat Coneguem el Port és la que ha agrupat a més escolars, amb un total de 102 grups durant aquest curs 2024-2025. La segueixen la visita a l’Observatori Blau, amb 99 grups, i En sabràs la tira, amb 69. La proposta Import/export, pensada per a un públic jove ha atret a 29 grups. La resta de grups han participat en la visita a la Llotja (15 grups), l’activitat Una de pirates, (13 grups), Eureka! (4 grups) i Vine a veure ocells (3 grups). Així mateix, cal destacar que 41 grups han comptat amb activitats específiques.

Activitats per a grups de lleure a l’estiu

Malgrat que el curs escolar hagi acabat, el Museu del Port de Tarragona continua amb la seva activitat didàctica. Durant el juliol, ofereix dues propostes per a casals i altres activitats de lleure infantil. Concretament, es programen les activitats En sabràs la tira per a infants de 3 a 6 anys, i Una de pirates, per a infants de 7 a 12 anys, en les quals hi participaran prop de 200 nens i nenes.