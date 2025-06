Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres s'iniciaran les obres de reordenació i millora del vial d’Urgències de l’Hospital Joan XXIII. Aquesta intervenció té com a objectiu optimitzar la mobilitat interna dels vehicles i reforçar la seguretat dels accessos a la zona d’Urgències i de logística.

Els treballs es duran a terme en dues fases per garantir en tot moment la continuïtat de l’accés de vehicles pel carrer de Guillem Oliver, que serà exclusivament per entrar. La sortida es farà pel carrer del Dr. Mallafrè Guash, amb la qual cosa s’establirà un circuit de sentit únic per travessar el recinte mentre durin les obres.

La durada prevista dels treballs és, aproximadament, de sis setmanes. Durant aquest període, per raons de seguretat, no es podrà entrar al recinte del Parc Sanitari Joan XXIII a peu des del carrer de Guillem Oliver ni des del vial del pàrquing exterior de darrere de l’edifici D, que també quedarà tancat. L’accés a peu només es podrà fer des del carrer del Dr. Mallafrè Guasch.