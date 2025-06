Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Creat: Actualitzat:

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona treballen «intensament» per a presentar aquest estiu el primer esbós del futur Consorci de Tàrraco. La inclusió dels monuments privats, el nombre de persones que formaran part de la plantilla i l’espai on s’ubicarà la futura seu del consorci són alguns dels serrells que falten per polir. Així ho assegura en declaracions a Diari Més el conseller de Patrimoni de l’Ajuntament, Nacho García. «La Generalitat està redactant els estudis jurídics i econòmics del consorci. El nombre de persones de la plantilla és important a l’hora de valorar el pressupost», explica García. Per la seva banda, l’administració catalana es limita a dir que «estem treballant, amb totes les administracions implicades, en la configuració del consorci».

Definitivament, són la Generalitat i l’Ajuntament els que comencen a caminar de la mà, mentre esperen que l’Estat s’acabi decidint per aquesta aposta i amb la certesa que la Diputació ajudarà «des de fora». L’administració catalana i la tarragonina mantenen una comunicació «diària» per acabar de tancar temes cabdals com són el pressupost, la plantilla o el nombre de monuments que s’inclouran en el consorci. En aquests moments, ja s’està valorant el nombre de personal tècnic municipal i de la Generalitat que es traspassarà al futur consorci. «Hi haurà una plantilla preparada per a la conservació i el manteniment dels monuments, evidentment», subratlla el conseller García.

El mateix reconeix que «no està clar» que tot el personal comenci a formar part del nou consorci. Aquest nombre, que també determinarà en gran part el pressupost, s’acabarà decidint un cop Generalitat i consistori tinguin clar quants monuments s’inclouran dins de l’ens, quines administracions i institucions en formaran part i com serà la seva gestió.

A tocar del milió d’euros anual?



El consorci de Mérida té, per aquest 2025, un pressupost que ronda els 8 milions d’euros, tal com s’indica en el projecte de pressupost i plans d’actuació publicat al seu portal oficial. La meitat d’aquest pressupost serà per al personal. A Tarragona, la xifra encara no s’ha concretat, però podria rondar inicialment el milió d’euros anual. Es tracta d’una quantitat bastant inferior en comparació a Mérida, però cinc vegades més gran que la del conveni vigent de conservació i manteniment dels monuments de la ciutat, de 200.000 euros anuals. «Volem una base més sòlida», declara el conseller de Patrimoni.

Els monuments privats, clau



En aquests moments s’està decidint quins monuments es gestionaran directament des del consorci i quins no. No hi ha dubte, per exemple, amb el Circ, l’Amfiteatre, el Teatre o el Fòrum, que són titularitat de l’Ajuntament o de la Generalitat. «Però hem de veure què passa amb l’Arquebisbat o amb altres privats, com la propietat de la finca de la Font dels Lleons», indica Nacho García.

La seu del consorci



Quan tot estigui definit serà el moment de buscar una seu. El conseller té clar que s’ubicarà en un edifici municipal, com podria ser l’Antiga Audiència. Abans, però, caldrà presentar l’esquelet del consorci i constituir-lo.