Uns 52 alumnes de batxillerat es graduen al programa Talent Jove de Física i Matemàtiques

Un total de 52 alumnes de batxillerat s’han graduat del programa Talent Jove de Física i Matemàtiques. La iniciativa, que fa ja 13 edicions que camina, està impulsada per la URV amb el suport de Repsol i s’adreça a estudiants dels dos cursos de batxillerat que durant l’ESO han mostrat motivacions i destacades capacitats en l’aprenentatge de les matèries STEM, especialment en matemàtiques i física.

Amb la xerrada Canvi climàtic. Una mirada al nostre present i al vostre futur Enric Aguilar, Director de l'Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica de la URV (IU-RESCAT) va iniciar aquest dissabte l’acte de lliurament de diplomes als alumnes que han finalitzat el programa i als que continuaran el curs vinent.

Durant aquest any s’han impartit 75 hores de seminaris i tallers científics a 41 estudiants de primer cus de batxillerat -que seguiran un any més- i als 52 de segon, que també han rebut suport per a la realització del Treball de Recerca (TDR), pel qual han obtingut una nota mitjana de 9,4 punts sobre 10. Els estudiants que segueixen els dos cursos del programa assoleixen l’excel·lència en l’aprenentatge dels continguts de física i matemàtiques al nivell del Batxillerat Internacional.

En aquesta edició, dos dels estudiants han estat seleccionats com a membres de la Selecció Catalana de Física i altres dues van obtenir medalla de bronze a la Olimpíada Espanyola de Física.

El programa formatiu Talent Jove assoleix els seus objectius a través de la via demostrativa, científica i evitant plantejaments assertius poc enriquidors. La realització dels tallers i el suport a la redacció del TDR (Treball de Recerca curricular) és també un objectiu prioritari d’aquesta iniciativa, a través de la qual s’organitzen entrevistes, conferències i es donen consells científics amb professionals de referència internacional per complementar la formació dels alumnes.

El programa també permet participar en les Olimpíades de Física i de Matemàtiques i ha demostrat repercutir en uns resultats destacables tant a les proves d’accés a la universitat (PAU) com a les avaluacions dels TDR.

Amb iniciatives com aquesta, Repsol reafirma el seu compromís amb el Camp de Tarragona i la formació dels joves talents que lideraran la ciència i la tecnologia del futur.