L’opció d’una fundació per museïtzar i obrir al públic la Font dels Lleons torna a estar sobre la taula

Tarragona

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona estan disposats a col·laborar amb la propietat de la finca de la Font dels Lleons per poder museïtzar les restes i obrir-les al públic. Així ho explica el conseller de Patrimoni de l’Ajuntament, Nacho García, qui assegura que una fórmula que hi ha sobre la taula és «donar-li forma» a la fundació privada Maco-Bama, constituïda pel propietari de la finca, Joan Ramon Martorell, l’any 2023. Des de l’administració catalana es limiten a dir que «estem en converses amb la propietat».

Un cop superat l’episodi de les obres sense llicència, sembla que el serial de la Font dels Lleons continua amb bones notícies. La futura creació de consorci de Tàrraco ha tornat a traure a escena la gestió dels monuments que es troben en finques privades, com és el cas d’aquesta font enterrada entre els carrers Eïvissa i Pere Martell. «La Generalitat i l’Ajuntament hauríem de col·laborar en aquesta fundació», declara García.

Abans, però, la propietat haurà de finalitzar les obres per tal d’assegurar els terrenys del pàrquing limítrof a la font, que s’estava desplaçant. Va ser per aquest motiu, assegura la propietat, que es van iniciar unes obres «d’emergència» al solar de la Font dels Lleons. Les obres estan aturades des de fa més d’un any, a l’espera que la propietat entregui a l’administració el document de control arqueològic, que determina l’estat de les restes. La propietat va assegurar que l’entregaria i, segons el conseller, havia arribat a un acord amb la Generalitat sobre la zona on s’havia de fer aquesta intervenció.

Primer, acabar les obres



«El primer que ha de passar és que s’acabin les obres que es van iniciar», subratlla el conseller de Patrimoni. Després, l’objectiu és trobar la fórmula de col·laboració amb la propietat, i tot apunta que la fundació seria la manera adient. La Fundació Moco-Bama, sense ànim de lucre, es va constituir a finals de l’any 2023. Segons les declaracions fetes en aquell moment per Josep Ramon Martorell, qui la va constituir i propietari de la finca, un dels objectius de la fundació és «buscar la col·laboració públicoprivada per impulsar la museïtzació de les restes i obrir-les al públic».